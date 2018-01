Poziţii pe care nu le-ai încercat încă

Cand cuplurile inteleg ca nu stiu totul despre sex si ca mai au cate ceva de invatat, atunci se gandesc ca ar trebui sa incerce pozitii noi. Este, in acelasi timp, usor, dar si un pic ingrijorator. Este normal sa-ti pui semne de intrebare in momentul in care incerci lucruri noi. Insa acestea nu trebuie sa te opreasca sa mergi mai departe in a descoperi totul despre sex. Gandeste-te ca, daca o persoana nu-si invinge frica de a intra in apa, n-o sa invete in veci sa inoate. In plus, cand vorbim despre pozitii noi, de cele mai multe e vorba de mici rasuciri ale corpului care sa-ti permita miscari mai ample.