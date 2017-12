Poziţii recomandate pentru un sex fierbinte

Barbatul trebuie sa poata sa-si sutina partenera in timp ce fac sex in picioare sau macar sa o sprijine de un perete, insa pozitia este excelenta pentru amandoi. Mai mult, faptul ca pozitia scoate in evidenta forta barbatului si delicatetea femeii poate transforma experienta intr-una memorabila. De asemenea, facand dragoste astfel veti fi mai tot timpul imbratisati, ceea ce va intari si conexiunea emotionala. Este destul de solicitanta din punct de vedere fizic si nu toate cuplurile o pot practica.

Dezvelirea clitorisului

Dat fiind faptul ca o femeie are clitorisul acoperit de un capison nu este de mirare ca, rareori, primeste o stimulare corespunzatoare in timpul actului sexual. Insa, mainile tale pot schimba asta. Formeaza un V un degetele mijlociu si aratator si preseaza osul pubian, cu degetele de o parte si alta a clitorisului. Apoi, trage capisonul in sus cu mana. Aceasta miscare ar trebui sa scoata la lumina clitorisul astfel incat sa aiba parte de mai multa actiune.

