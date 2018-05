Poziţii sexuale care te ajută să amâni orgasmul

Ei bine, anumite pozitii sexuale ii ajuta pe barbati sa se stapaneasca mai bine. Iata mai jos un top al celor mai bune pozitii sexuale care-i ajuta pe barbati sa-si intarzie orgasmul:

Pozitii sexuale # 1: Pozitia misionarului

Cu siguranta ca nu este una dintre cele mai explozive pozitii si n-ar putea niciodata sa candideze pentru titlul „Cea mai buna pozitie din dormitor". Cu toate acestea, este pozitia cea mai potrivita pentru barbatii care doresc sa nu aiba orgasm inaintea sotiilor. Barbatul isi poate controla miscarile, iar in momentul in care simte ca este pe cale sa explodeze poate sa se opreasca cateva clipe inainte sa inceapa sa se miste din nou.

Tineti minte ca in momentul in care ea ridica un picior in aer sau barbatul isi ridica putin corpul atunci senzatiile vor fi mult intensificate.

