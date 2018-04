Poziţii sexuale în funcţie de înălţime, recomandate de sexologi. Ce se întâmplă dacă partenera este micuţă

Iata cateva pozitii sexuale recomandate de specialisti sexologi pentru site-ul ivillage.com, in diferite situatii, cand barbatul este cu mult mai inalt sau dimpotriva mult mai scund decat partenera sa.

1. Pozitii sexuale pentru barbatii foarte inalti si partenere micute

Cand diferenta dintre parteneri este foarte mare, una dintre cele mai indicate pozitii este “la perete”. Aflati fata in fata, ea se ridica si isi incolaceste picioarele peste soldurile barbatului, iar mainile in jurul gatului, sprijinindu-se de perete cu spatele, in timp ce barbatul o sustine cu mainile.

Avantaje: Da senzatia de putere barbatului intrucat este o pozitie extrem de solicitanta. In aceasta pozitie, barbatul mentine erectia pentru mai mult timp intrucat sangele este folosit si de alte parti ale corpului. Orgasmul este puternic pentru ambii parteneri, avand in vedere faptul ca este o pozitie excitanta.

2. Pozitii sexuale pentru barbatii inalti cu partenere de inaltime medie

Atunci cand diferenta dintre cei doi parteneri este mare, dar nu foarte mare, o pozitie recomandata este femeia deasupra, dar cu spatele la barbat.

