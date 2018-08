Poziţii sexuale pe placul femeilor

In plus, pornind de aici poti face unele modificari, pana la urma nimic nu este batut in cuie. Numai ca, in loc sa bajbai pe intunerici ai deja un punct de pornire. Pana la urma acesta este si scopul tau: sa afli dupa care sa aplici ce ai aflat, altfel iti pierzi timpul. Poate ca tu si sotia ta aveti o relatie extraordinara, insa mereu este loc de mai bine si ce poate creste si mai mult calitatea relatie voastre decat sa-i produci placere mai ales acum ca esti pe cale sa afli care sunt pozitiile sexuale preferate de femei. Inainte de orice, este important sa retii un lucru: si femeilor le place sa faca sex, in ciuda miturilor care sustin contrariul. Mai mult, unele doamne si domnisoare se gandesc la fel de mult la partide de amor fierbinte precum o fac si barbatii. Si ca o regula generala: femeile prefera pozitiile sexuale care le ofera placeri maxime cu efort minim.

Pozitii sexuale # 1: Femeia deasupra

Cele mai multe dintre urmasele Evei iubesc sa fie deasupra dintr-un motiv cat se poate de simplu: detin controlul si, asa cum stim cu totii, puterea este cel mai bun afrodisiac. Aceasta pozitie deschide suficient de multe oportunitati, daca nu va lipseste fantezia si dorinta de a incerca lucruri noi. Daca sotia ta nu se bucura la fel de mult de acesta pozitie, unul dintre urmatoarele doua motive ar putea fi vinovat: fie se simte prea expusa, fie are picioarele mai scurte si nu se simte prea confortabil. Cum rezolvi asta? Mutati-va pe canapea astfel incat amandoi sa va bucurati de placere.

Pont pentru aceasta pozitie: Poate fi tentant doar sa ramai intins pe spate si sa te bucuri de sex, insa daca vrei ca senzatiile sa creasca in intensitate fii mai activ. Saruta fiecare parte expusa a sotiei tale si astfel placerea ei va fi din ce in ce mai mare.

