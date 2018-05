Poziţiile ideale pentru preludiu

1. Foloseste nasul

Partenera sta intinsa pe spate, cu mainle sub cap, ridicandu-si fundul in sus, si punandu-si, totodata, picioarele pe umerii barbatului, iar acesta, la randul sau, ii sustine fundul cu palmele. Pentru ca pozitia ii solicita mult spatele, ideal ar fi ca ea sa-si aseze niste perne pe care sa se sprijine. Avantajele partenerului sunt numeroase, incepand de la o viziune completa, de ansamblu, a iubitei sale, pana la faptul ca are acces total si fara limite la toata zona genitala. Si pentru ea, totodata, sa primeasca sex oral din pozitia asta poate fi extrem de placut, in ciuda pozitiei usor incomode. Intreab-o din cand in cand cum se simte, sa te asiguri ca ii place si ei la fel de mult precum iti place tie.

2. Pozitia “vaca”

Femeia sta intinsa pe spate, cu genunchii usor flexati, in timp ce barbatul in patru labe sta cu zona genitala exact deasupra gurii partenerei. Pozitia e ideala pentru barbat: are control total asupra ritmului si chiar intensitatii miscarilor. In plus, poate face exact miscarea pliculetului de ceai in apa fierbinte… Pe de alta parte, pentru partenera e o pozitie foarte comoda si ideala mai ales daca a obosit.

