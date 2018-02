Prăjitură cu urdă şi cireşe

Mod de preparare Prajitura cu urda si cirese

Speli ciresele si le scoti samburii, apoi le lasi la scurs intr-o sita.

Untul moale, la temperatura camerei, il mixezi cu zaharul pana cand devine cremos. Adaugi ouale unul cate unul si mixezi bine dupa fiecare adaugare. Adaugi si urda maruntita si mixezi bine pana cand compozitia e omogena.

Separat amesteci faina cu praful de copt si sarea. Pui jumatate din ingredientele uscate peste compozitia de oua si urda si mixezi usor. Adaugi extractul de vanilie, smantana si jumatate din iaurt si omogenizezi din nou. La final adaugi restul de faina si iaurt si mixezi usor, doar pana cand se incoporeaza complet.

Torni jumatate din compozitie intr-o tava tapetata cu hartie de copt si pui jumatate din ciresele tavalite prin gris, apoi torni restul aluatului si asezi ciresele apasandu-le usor in aluat, apoi le acoperi cu aluat cu ajutorul unei linguri/spatule.

Introduci tava (de dimensiuni 24/24 cm sau 20/30 cm) in cuptorul preincalzit la 180 grade C (foc mediu). O coci pentru 45-50 de minute, sau pana cand trece testul cu scobitoarea. Cand e gata o scoti din cuptor si o lasi la racit in tava, iar apoi o servesti.

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: sfatulparintilor.ro.