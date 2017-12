Prăjitură cu vişine şi urdă

Mod de preparare Prajitura cu visine si urda

Speli visinele, le stergi si elimini samburele. Le pui intr-o sita si le lasi 15-20 minute sa se scurga.

Pui ciocolata si untul, taiate in bucatele potrivite, intr-o craticioara, pe foc foarte mic. Amesteci pana cand ciocolata si untul sunt complet topite. Stingi focul si le lasi sa se raceasca 10 minute.

Pui 2 oua mari intregi si 50 de g zahar macinat intr-un vas si le mixezi pana cand isi dubleaza volumul si se deschid la culoare. Adaugi mixul de ciocolata si unt si amesteci pana la omogenizare. Amesteci faina, sarea si praful de copt, le cerni printr-o sita deasa, le adaugi in amestecul de ciocolata si oua si amesteci bine. In cazul in care aluatul este prea dens, adaugi 2 linguri de lapte.

Intr-un vas separat, pui urda foarte bine scursa, adaugi zaharul si ouale si mixezi pana cand obtii o crema fina si omogena.

In forma tapetata cu unt si faina, torni un strat de crema de ciocolata, apoi un strat de crema de branza.

Peste stratul de crema de branza pui, din loc in loc, jumatate din cantitatea totala de visine (pe care le-ai trecut in prealabil prin gris, cu partea pe unde ai scos samburele).

Acoperi visinele cu un nou strat de crema de ciocolata (ca sa fie mai usor sa intinzi stratul de ciocolata peste visine, pui crema de ciocolata intr-un poche si o distribui uniform peste stratul de crema de branza si visine), peste care adaugi un strat de crema de branza. Asezi visinele ramase peste crema de branza si le acoperi cu crema de ciocolata ramasa.

Ca sa facem un rezumat, avem asa: strat de ciocolata, strat de crema de branza, visine, strat de ciocolata, strat de crema branza, visine, strat ciocolata.

Coci prajitura in cuptorul preincalzit la 180°C, pentru cca 35-40 minute. Inainte de a o scoate din cuptor, introduci in centrul ei o scobitoare. Daca aceasta iese curata, prajitura este coapta, daca nu, o mai lasi la copt inca 5 minute.

Lasi prajitura in forma, cca 10 minute, apoi o scoti si o asezi pe un gratar. Dupa ce s-a racit complet, o tai si o servesti.

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici