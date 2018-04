Prajitura Kinder Pingui

Mod de preparare

Foile:

Se separa albusurile de galbenusuri. Se bat cele 10 galbenusuri cu zaharul si zaharul vanilat cateva minute la viteza cea mai mare. Amestecul trebuie sa fie o crema densa.

Se adauga faina, praful de copt, cacaoa si pesmetul. Se mixeaza usor la viteza cea mai mica, rezultand o compozitie vascoasa. Se adauga laptele, uleiul si mierea si se mixeaza la viteza mica.

Cele 10 albusuri se bat spuma tare impreuna cu praful de sare. Se amesteca foarte usor, prin rasturnare, compozitia de cacao cu spuma de albusuri. Compozitia finala este destul de lichida. Se imparte compozitia in 2 parti egale, care de toarna in 2 tavi de aceeasi marime, tapetate cu hartie de copt.

Se coc in cuptorul preincalzit la foc mic. Sunt gata in 15-20 min. Le lasati sa se raceasca fara a indeparta hartia.

Glazura 1:

Intre timp preparam glazura din toate ingredientele care se amesteca si se topesc pe aburi. Se da la o parte sa se racoreasca. Ambele glazuri sunt lichide in momentul servirii, insa incep sa devina mai inchegate, de genul unei budinci, pe masura ce se racesc. Apo cat stau la frigider se vor intari de tot.

Crema:

Se mixeaza frisca impreuna cu smantana dulce la viteza mare pana sta bat. Gelatina se topeste in 6-7 linguri apa si se da un clocot. Cand s-a mai racit se toarna peste frisca, se adauga si laptele, mierea, esenta si se mixeaza din nou bine.

Asamblare:

Intre timp foile s-au racorit, asa ca trecem la asamblarea prajiturii. Pe una din foi se pune 1/3 din crema, netezind foartebine, ajutandu-ne, la nevoie, de un cutit umed cu lama lunga. Peste crema se pune glazura 1, care s-a racit si ea intre timp la temperatura camerei. Prajitura se da apoi la congelator pt. cateva minute, doar cat sa se intareasca glazura. Se poate pune si la frigider, doar ca dureaza mai mult procesul de intarire a glazurii.

Glazura 2:

Intre timp se prepara glazura 2, identic ca si prima din toate ingredientele specificate la glazura 2.

Asamblare:

Se scoate prajitura din congelator si deasupra se pune, lingura cu lingura 1/3 din crema invelind foarte bine suprafata. Peste crema se pune a doua foaie si apasam usor pentru ca foaia sa se lipeasca bine de crema. Peste foaie intindem glazura 2 si o punem din nou in congelator pana se intareste. Cand o scoatem, intindem si ultima portie din crema si radem deasupra ciocolata. O lasam peste noapte la rece, iar a doua zi o taiem cu un cutit inmuiat mereu in apa fierbinte.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: