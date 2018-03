Prăjitura Paradise Fanny

Mod de preparare Prajitura Paradise Fanny (fara coacere)

Se maruntesc piscoturile apoi se amesteca cu mierea de albine si untul moale apoi se intinde intr-un strat uniform,se preseaza bine cu o lingura, intr-o forma circulara cu inel detasabil,se aseaza pe marginea formei biscuitii si se da la rece

Se mixeaza frisca bine pana se intareste se toarna siropul treptata mixand incontinuu.Smantana se mixeaza cu branzica apoi se varsa in frisca intarita.Se hidrateaza gelatina in 100 ml apa rece apoi se topeste la bain marin si se toarna in crema.Crema se toarna peste blatul din piscoturi,se presara ciresele dasupra si n crema apoi se da rece cel putin 2 ore.

Se prepara jeleul din siropul de cirese si praful de tort gelle dizolvat si apoi data intr-un clocot pe flacara,amestecand continuu apoi se toarna deasupra cremei intarite peste care am asezat ciresele cu codita.Se mai lasa 30 de minute la rece

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro.