Prea ocupată să faci sex? 6 sfaturi "fierbinţi" pentru un quickie pasional

1. Gandeste-te toata ziua la cat de sexy esti

Nu ai nevoie de lenjerie minuscula sau de un babydoll transparent, de stridii si sampanie sau de capsuni in ciocolata ca sa ai chef de sex. A fi sexy este o stare de spirit, iar daca tu te simti atragatoare, vei face sex pasional indiferent unde va apuca pasiunea. Fii increzatoare si sexy de-a lungul zilei si aminteste-ti cat de frumoasa esti. Asa vei fi intrat deja in atmosfera pana cand ajunge el seara acasa si vei fi gata sa te dezlantui, chiar daca esti imbracata in trening si tricou.

2. Exploreaza noi teritorii

Nu astepta pana cand te bagi noaptea in pat ca sa treci la actiune. Sunt multe sanse ca atunci sa fii prea obosita pentru a avea parte de o experienta minunata. In schimb, muta pasiunea in alte zone in casa (pe masa din bucatarie, pe scari, pe masina de spalat, eventual cat e in priza) si initiaza lucrurile cat inca ai energie – indiferent daca e in clipa in care intri pe usa de la munca sau dimineata, cand faci dus.

3. Uita de preludiu

Nu ai timp de preludiu? Renunta la el si concenteaza-te doar pe pasiune pura, pe dorinta! Rupe hainele de pe el, darama totul de pe birou si, ca sa nu te incurci in prea multe miscari, renunta sa mai porti lenjerie intima in ziua respectiva.

