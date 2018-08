TAXA AUTO 2018. Precizări de ultimă oră despre noul timbru de mediu. Poluatorii vor fi penalizaţi

TAXA AUTO 2018. Intrebata de proiectul privind noua taxa auto, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ca la aceasta metoda de penalizare a poluatorilor lucreaza specialisti din mai multe ministere, scrie bzi.ro.

„Atunci cand emit un ordin de ministru, scot o ordonanta de urgenta, un HG, un proiect de lege, intotdeauna ele sunt foarte bine fundamentate si inclusiv fac dezbatere publica astfel incat sa nu am niciun fel de fisura in adoptarea acelui act normativ. Asa va spun si de data aceasta. Am spus ca undeva pana la sfarsitul anului pentru ca ne dorim sa luam absolut la mana, impreuna cu colegi de la Ministerul Transporturilor, RAR, Ministerul Finantelor, Ministerul Justitiei, pe toate partile, analiza acestei viitoare metode de penalizare a poluatorului in sensul ca nu dorim ca ea sa mai fie atacata, contestata si sa castige cineva in instanta. Adica din toate punctele de vedere sa ne asiguram", a spus Gratiela Gavrilescu.