Prelungirea minivacanţei de 1 Mai a schimbat planurile românilor. Mulţi aleg să meargă la plajă în străinătate

"Tendinţa românilor de a pleca în număr mare pe litoral în străinătate încă de primăvara s-a manifestat anul acesta de Paşte, când numărul celor care şi-au făcut vacanţele la mare peste graniţe l-a depăşit pe cel al turiştilor de pe litoralul românesc. Deşi staţiunile autohtone de la Marea Neagră au fost ani de-a rândul principala atracţie a turiştilor de 1 Mai, cele patru zile libere vor determina un număr mare de români să aleagă de această dată şi staţiuni din Egipt, Grecia ori Turcia, unde deja pot face plajă şi pot intra în mare", a declarat Raluca Hatmanu, director de comunicare Christian Tour.

Primele plecări charter cu avionul în Grecia, Spania, Turcia şi Egipt au loc la sfârşitul lunii aprilie - începutul lunii mai. "În acest moment, gradul de umplere al primelor aeronave charter este de 100%. Astfel, locurile în avionul care va pleca cu primii turişti în staţiunea turcă Antalya pe data de 26 aprilie sunt epuizate. La fel şi cele din avionul charter către Hurghada (Egipt), care va decola pe data de 29 aprilie. Câteva locuri se mai găsesc în primul avion cu destinaţia Tenerife din 27 aprilie, dar ne aşteptăm ca şi acestea să se ocupe până la data plecării. De menţionat că şi avioanele care pleacă imediat după minivacanţa de 1 Mai, precum cel către Creta, sunt deja ocupate în proporţie de peste 70%", a precizat Adriana Irimia, director de rezervări Christian Tour.

Şi turiştii care preferă ca mijloc de transport autocarul vor profita de zilele libere pentru a se relaxa pe litoralul grecesc, Corfu, Lefkada şi Zakynthos fiind destinaţiile predilecte către care se vor îndrepta. Pentru şapte nopţi de cazare în Lefkada un turist plăteşte acum 92 de euro, sumă din care are asigurat şi transportul cu autocarul. Un sejur de şapte nopţi în regim all inclusive la un hotel de patru stele din Antalya şi transport cu avionul costă la sfârşitul lui aprilie - începutul lui mai 297 de euro de persoană, la care se adaugă taxele de 95 de euro, a adăugat Adriana Irimia.

De asemenea, Bulgaria este o altă destinaţie preferată de români pentru minivacanţa de 1 Mai. În staţiunea Nisipurile de Aur, în perioada 28 aprilie - 1 mai, o noapte de cazare la un hotel de patru stele în regim all inclusive costă de la 24 de euro de persoană. În Albena, o noapte de cazare costă de la 35 de euro de persoană la un hotel de patru stele, tot la all inclusive, în staţiunile Sunny Beach şi Constantin şi Elena un turist trebuie să plătească 30 de euro pe noapte, iar în Nessebar costul este de 28 de euro pe noapte de persoană la patru stele în regim all inclusive.

În ţară, litoralul românesc este în continuare principala destinaţie către care se îndreaptă turiştii români în minivacanţa de 1 Mai. Mamaia şi Vama Veche sunt staţiunile preferate datorită multiplelor variante de distracţie. În Mamaia, de pildă, pe lângă cluburile care vor fi deschise în această perioadă, în intervalul 26 aprilie – 1 mai se desfăşoară Festivalul Sunwaves, ajuns la a 11-a ediţie, care atrage foarte mulţi fani ai muzicii electronice. Preţul pentru o noapte de cazare în nordul litoralului porneşte de la 69 de lei de persoană, la un hotel de două stele fără mic dejun.

Turiştii care vor mai multă linişte în minivacanţă de 1 Mai aleg staţiunile Năvodari, Eforie Nord şi Mangalia. De exemplu, la un hotel de trei stele din Mangalia trei nopţi de cazare fără mic dejun costă 655 de lei în cameră dublă cu vedere la mare. Patru nopţi la un hotel de patru stele din aceeaşi staţiune costă aproximativ 1.100 de lei camera dublă cu vedere la mare.

Pe locul secund în topul destinaţiilor interne preferate de români pentru minivacanţa de 1 Mai se află Valea Prahovei, Predeal, Buşteni şi Sinaia fiind cele mai căutate staţiuni montane. La un hotel de patru stele din Predeal, o noapte de cazare în perioada menţionată costă 250 de lei camera, preţ care include şi mic dejun, acces la spa, un discount la procedurile de înfrumuseţare, parcare şi loc de joacă pentru copii.

Un pachet de trei nopţi de cazare cu mic dejun şi o cină tradiţională la un hotel de trei stele din Buşteni costă 490 de lei camera. De 1 Mai, pentru un număr tot mai mare de români, staţiunile balneare au devenit alternativa la litoral. Cât priveşte preţurile, în Băile Felix, de exemplu, un pachet care include patru nopţi de cazare şi toate mesele la un hotel de patru stele costă pentru două persoane aproximativ 1.900 de lei. În Covasna, la un hotel de patru stele, un pachet de patru nopti de cazare cu mic dejun, acces la piscină şi spectacole de muzică live costă 1.200 de lei camera dublă.