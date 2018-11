Premierul Dăncilă, către un producător de ceaiuri: "O tinctură, ceva să unească societatea şi să nu mai fie aşa divizată aveţi?"

"Noi, întotdeauna, am fost un popor unit şi acum, în An Centenar, ar trebui să avem în vedere acest aspect", a declarat Dăncilă, în timpul unei vizite la târgul cu profil agricol INDAGRA.



Şefa Guvernului a făcut această afirmaţie după ce a glumit cu un producător de ceaiuri şi tincturi, pe care l-a întrebat: "O tinctură, ceva să unească societatea şi să nu mai fie aşa divizată aveţi?".



Ulterior, Dăncilă a detaliat: "Când am spus că este nevoie de o tinctură care să unească societatea m-am referit nu numai la politic, m-am referit la toţi oamenii. Cu toţii trebuie să înţelegem şi vedem acest lucru că există o societate divizată şi cred că acest lucru nu este bine pentru noi".



Premierul Dăncilă a vizitat joi târgul INDAGRA, fiind însoţită de ministrul Agriculturii, Petre Daea, şi de secretarul general al Guvernului, Toni Greblă.

Citeşte şi: Viorica Dăncilă, primele declaraţii despre remaniere: Ce a spus despre Tudorel Toader