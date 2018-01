Premierul Tudose: Aştept raportul în 7 zile. Un consilier al doamnei ministru Carmen Dan a fost coleg şapte ani cu făptuitorul

"Am solicitat de luni un raport oficial, dacă e să judecăm ca nişte oameni normali, eu cred ca dacă eram ministru de Interne îi dădeam pe toţi afară, era de înţeles că sub imperiul furiei.(....) Dacă ai trecut de momentul ăla începi să devii raţional. Am cerut doamnei ministru de luni un raport oficial, a venit azi domnul Despescu, iar lucrurile sunt complicate. I-am cerut lui Despescu sa vină cu două tipuri de rezultate: responsabilii, care să fie deferiţi justiţiei, de la colegii de tură, care două zile au stat cu poza în buzunar şi nu au fost în stare să îşi cunoască colegul şi până la şefii ierarhici care trebuiau să ştie că respectivul a mai fost anchetat. Ăştia trebuiau primii daţi afară, nu am zis că nu îl dau afară (n.r.: pe şeful Poliţiei Române Bogdan Despescu), dar să vedem cu ce vine, că cineva trebuia să pună în practică raportul. Alte măsuri-cum facem să redăm încrederea în poliţie, nu sunt toţi sfinţi, dar nu toată poliţia trebuie blamată", a declarat premierul Mihai Tudose, la Antena 3.

Acesta a contestat şi intenţia ministrului de demitere a şefului de la Serviciul Omoruri.

"Demiterea şefului de la Omoruri, care nu are AN-uri (n.r.: dosare cu autori necunoscuţi) mi se pare exagerată. De ce nu a plecat consilierul ministrului care a fost coleg de tură şapte ani cu făptuitorul?", a mai spus Tudose.

Şeful Executivului a afirmat că va face public raportul pe care îl va primi, iar dacă acesta nu va fi finalizat în termenul dat, de şapte zile, va discuta cu viitorul şef al Poliţiei.

Mihai Tudose a avut miercuri o întâlnire cu şeful Poliţiei Române, Bogdan Despescu, după ce ministrul Carmen Dan a cerut premierului demiterea lui Despescu din cauza lipsei de comunicare şi a modului în care a gestionat cazul poliţistului pedofil.