Presa internaţională, despre demisia lui Tudose: România pierde al doilea premier în şapte luni

"Premierul României demisionează după ce social-democraţii şi-au retras sprijinul", titrează agenţia Reuters, adăugând că liderul PSD Liviu "Dragnea îşi menţine controlul ferm atât asupra partidului de guvernământ, cât şi a Guvernului".



"România pierde al doilea premier în şapte luni", relatează postul britanic BBC News pe pagina sa electronică.



"Partidul (Social Democrat) a fost măcinat de o luptă pentru putere căreia, de asemenea, i-a căzut victimă şi predecesorul (lui Tudose), Sorin Grindeanu, în iunie", mai scriu jurnaliştii britanici, care menţionează şi manifestaţiile de stradă împotriva controversatei reforme a justiţiei.

Anul trecut, Executivul UE a avertizat că lupta anticorupţie (din România) este ameninţată serios de atacurile presei şi politicului", se afirmă într-un material publicat de BBC.



"Guvernul României se prăbuşeşte după ce premierul a pierdut disputa cu şeful partidului", comentează agenţia de ştiri Bloomberg.



"Partidul de guvernământ de stânga din România îşi scufundă propriul Guvern pentru a doua oară într-un an", notează site-ul postului France 24, citând AFP.



"Prim-ministrul de stânga al României, Mihai Tudose, a demisionat luni după ce a pierdut susţinerea propriului partid în urma luptelor interne pentru putere, la doar şapte luni după ce predecesorul său a avut o soartă similară", comentează jurnaliştii francezi, care mai afirmă că liderul PSD, Liviu Dragnea, "este bine cunoscut ca fiind cel care trage sforile în spatele scenei".



"Premierul României demisionează după ce a pierdut sprijinul partidului", notează The Associated Press.



'Plec cu fruntea sus', a declarat Mihai Tudose, 50 de ani, la finalul unei şedinţe de urgenţă, la Bucureşti, a Comitetului Executiv Naţional al PSD în care i-a fost retras sprijinul politic. El a precizat că nu va asigura interimatul. Vicepremierul Marcel Ciolacu a demisionat şi el, scrie dpa.



Această demisie intervine în ajunul unei vizite istorice în România a premierului japonez, Shinzo Abe, care urma să fie primit de Mihai Tudose, în cadrul unui turneu în Europa Centrală a şefului guvernului nipon.



Titular al portofoliului Economiei în două guverne anterioare, Mihai Tudose a fost propus prim-ministru de Liviu Dragnea, în iunie, dar relaţiile dintre cei doi s-au deteriorat rapid.



Într-un interviu la televiziune, Mihai Tudose l-a acuzat pe Liviu Dragnea, care nu poate ocupa funcţia de premier din cauza unei condamnări la doi ani de închisoare cu suspendare pentru fraudă electorală, că ia decizii fără să se consulte cu ceilalţi responsabili ai partidului.



În urmă cu trei luni, Mihai Tudose a mai provocat furia lui Liviu Dragnea impunând o remaniere guvernamentală.