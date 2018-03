Preşedintele Academiei de film americane, acuzat de hărţuire sexuală. A fost deschisă o anchetă

Postul de televiziune CBS şi publicaţia de specialitate Variety, citând surse apropiate dosarului, au relevat că Academia a primit săptămâna aceasta trei acuzaţii la adresa lui John Bailey şi a decis să deschidă o anchetă, scrie Agerpres.



Contactată de AFP, Academia s-a limitat să răspundă că "tratează plângerile în mod confidenţial pentru a proteja toate părţile implicate.



Regizorul de imagine John Bailey a fost ales în august 2017 preşedintele Academiei de la Hollywood.



Cariera lui John Bailey, în vârstă de 75 de ani, include filme celebre precum 'Ordinary People' (1980), 'Groundhog Day' (1993), sau 'As Good As It Gets' (1997). Bailey i-a succedat la preşedinţie lui Cheryl Boone Isaacs, care a părăsit postul după patru ani de mandat.



Cu prilejul dejunului din februarie, care a reunit artiştii nominalizaţi la premiile Oscar de anul acesta, Bailey a declarat că Academia se "reinventează" şi că va lua atitudine în faţa abuzurilor care până acum au fost ţinute sub preş, făcând aluzie la cazul Harvey Weinstein.



Producătorul american, acuzat de hărţuire sexuală şi viol de numeroase actriţe printre care Gwyneth Paltrow, Léa Seydoux sauu Angelina Jolie, a fost exclus din Academie, iar instituţia cinematografică americană a anunţat introducerea unui nou cod de conduită pentru a contracara hărţuirea sexuală pe platourile de filmare.