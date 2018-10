Preşedintele Asociaţiei Colectiv: La Colectiv nu s-a murit degeaba, încet ne trezim şi încet, dar sigur, vom schimba o societate

„A fost 30 Octombrie, a fost Marşul Chitarelor, am intrat deja în al patrulea an de după Colectiv. Nu ştiu dacă aseară am fost mulţi sau puţini, cu siguranţă, deşi unitatea de măsură este aceeaşi, percepţia este diferită de la om la om, de la interes la interes. Cu siguranţă pentru unii am fost o mănă de oameni, iar pentru alţii am fost peste aşteptări de mulţi", a scris miercuri pe Facebook preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010, Eugen Iancu, al cărui fiu de doar 22 de ani a murit în incendiul din Colectiv.

El descrie cum marţi seară, la Marşul Chitarelor din Bucureşti, a văzut mii de oameni care duceau speranţa că societatea poate fi unită, că nu uită şi că nu este nepăsătoare.

Preşedintele Asociaţiei Coelctiv mai spune că în acel incendiu nu s-a murit degeaba, pentru că încet, societatea se schimbă, iar oamenii devin mai buni, mai cinstiţi şi mai atenţi.

„Am văzut că nu s-a uitat nici la Cluj sau Cernavodă, nici în Timişoara sau Braşov, nici în Iaşi sau Alba Iulia, nici în Oradea sau Sibiu, am văzut cu toţii că la Colectiv nu s-a murit degeaba, încet ne trezim şi încet, dar sigur vom schimba o societate, încet, dar sigur vom fi mai buni, mai cinstiţi, mai atenţi la ce se întamplă în jurul nostru. Atunci, imediat după Colectiv, scriam că vreau ca peste Colectiv să se aprindă lumina, nu să se aştearnă uitarea. Acum ştiu, Colectiv a aprins lumina şi nu se va mai stinge", mai spune Eugen Iancu.

Trei ani au trecut de la una din cele mai mari tragedii din istoria recentă a României – incendiul din clubul Colectiv. După seara de 30 octombrie 2015, 65 de tineri au murit, iar alţi aproape 200 au fost răniţi. Chiar şi acum, supravieţuitorii încă se luptă cu rănile, cu operaţiile şi cu coşmarurile trăite în zilele următoare incendiului. „Nu avem nimic", spun ei, nici spitale pentru arşi, nici pansamente speciale, nici empatie din partea medicilor. Au fost începute anchete penale, dar la trei ani de la tragedie nu există niciun vinovat.

Marţi seara, peste două mii de persoane au participat la Marşul Chitarelor, organizat în memoria victimelor incendiului din Clubul Colectiv. Oamenii au plecat din Piaţa Unirii şi au urmat în tăcere traseul până la clubul unde în urmă cu trei ani a avut loc cea mai mare tragedie din istoria recentă a României.