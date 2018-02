Preşedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, se întâlneşte cu George Maior: Sunt sigur că şi domnul Maior doreşte să lămurească lucrurile

"Întâlnirea cu Maior a fost programată pentru mâine, motiv pentru care o să mă văd mâine cu domnul Maior la mine la birou, la Comisia pentru controlul activităţii SRI. Nu mai ştiu exact ora, în prima parte a zilei. Nu e o întâlnire în care să vrem să spune, foarte multe lucruri în spaţiul public.

O să fac o informare în presă despre ce am discutat acolo, am spus şi atunci, spun şi acum. Dorim să discutăm chestiunea aceasta procedurală, partea de invitaţie, partea formală, totuşi nu este o situaţie în care să fie în ţară de fiecare dată şi să poată să vină oricând i-ar permite programul. O să stabilim o zi, o să stabilim o oră. Sunt lucruri de discutat, sunt destul de multe lucruri la care s-a făcut referire în cadrul comisiei despre activitatea din perioada în care domnul Maior era directorul SRI, multe dintre ele au fost spuse deja în spaţiul public ca nişte informaţii sau prezentări ale spuselor de la Comisie, nu avem lucruri noi sau în plus, dar sunt lucruri pe care vrem să le lămurim noi, Comisia, şi sunt sigur că şi domnul Maior doreşte să le lămurească”, a declarat Manda, conform Mediafax.



Acesta a precizat că, până acum, nu a fost nevoie de invitaţii oficiale pentru audierile în Comisia SRI.



„Până acum, nu am făcut niciodată procedura aceasta de invitaţii oficiale semnate, ştampilate, pentru că am discutat la telefon, am stabilit programul în funcţie de cum putea fiecare dintre invitaţi, cum era programul comisiei. În cazul domnului Maior, înţeleg că e nevoie de această procedură, de aceea ne şi vedem”, a adăugat şeful Comisie SRI.