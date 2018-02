Preşedintele Erdogan, faţă de o fetiţă de 5 ani: "Dacă vei deveni martiră, te vom glorifica!" GALERIE FOTO VIDEO

În sala în care a avut loc congresul, la un moment dat, Erdogan a observat o fetiţă care stătea în sală şi era îmbrăcată în uniformă militară, iar pe cap purta o beretă maro, ca acelea ale Forţelor de Operaţiuni Speciale.

Preşedintele Erdogan a remarcat-o imediat şi a invitat-o la tribună, alături de el. Fetiţa nu părea să aibă mai mult 5 sau 6 ani, dar nu se simţea în largul ei alături de şeful statului. Avea şi un steguleţ într-un buzunar.

Erdogan a încercat atunci să o încurajeze, dar lucrurile au luat-o razna, după ce şeful statului i-a spus că, dacă va muri (în luptă, n.r.), va fi "martirizată"... "Dacă vei fi martirizată, te vom onora!", i-a spus Erdogan fetiţei care care nu-şi mai potolea hohotele de plâns.

Preşedintele părea că nu ţine seama de şocul suferit de fetiţă şi a plusat: "Dacă va fi ucisă (vezi martirizată, n.r.) , va fi acoperită cu un drapel, ca eroii", a continuat şeful statului, în timp ce fetiţa plângea, speriată.

Erdogan a trecut peste toate acestea şi, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic, el a mai spus că micuţa "este pregătită pentru orice" se va întâmpla.

"Eşti pregătită pentru orice, nu-i aşa", a întrebat-o Erdogan, iar fetiţa, continuând să plângă în hohote i-a spus "DA!"...

Cotroversatul episod s-a petrecut cu ocazia unui congres provincial al partidului de guvernământ - Partidul Justiţiei şi Dezvoltării (AKP) - ce a avut loc în Gaziantep, o provincie din sudul ţării.

Liderul turc s-a folosit de acest contex pentru a obţine sprijinul public pentru operaţiunile militare îndreptate către miliţiile kurde din Siria şi pentru eventuale recrutări de forţe armate.

"If she falls as a martyr they will also - as God wishes - cover her with the flag. She is ready for anything," said Turkish president @RT_Erdogan to a weeping 6-year-old girl during a speech. pic.twitter.com/Xw72AEXrE1