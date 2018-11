Dăncilă: În scurt timp, în Parlamentul României, va fi votată ultima formă a programului preşedinţiei Consiliului UE

UPDATE. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunţat, miercuri, că în Parlamentul României va fi votată, în scurt timp, ultima formă a programului preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.



"Vreau să vă asigur încă de la început că România este pregătită pentru a prelua preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Suntem pregătiţi atât din punct de vedere organizatoric şi logistic, dar şi din punctul de vedere al programului pe care îl avem pentru preluarea preşedinţiei. În scurt timp, în Parlamentul României, va fi votată ultima formă a programului preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene", a declarat Dăncilă, la începutul reuniunii Conferinţei Preşedinţilor Parlamentului European şi a Guvernului României, care are loc la Palatul Victoria.



Premierul a salutat prezenţa la Bucureşti a preşedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, şi a liderilor grupurilor politice din PE.



"Ne bucură prezenţa dumneavoastră astăzi aici, în An Centenar, an în care România sărbătoreşte o sută de ani de la Marea Unire. Ne bucură prezenţa dumneavoastră aici, în prima vizită premergătoare preluării preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România, la 1 ianuarie 2019", a spus Dăncilă.



Ea a arătat că discuţiile din cadrul reuniunii vor fi axate pe teme importante pentru Uniunea Europeană, precizând că subiectele legate de pregătirea României pentru preluarea preşedinţiei Consiliului UE "vor aduce plusvaloare". "În acelaşi timp, ne va ajuta să vedem punctele comune în ceea ce priveşte atât viitoarea preşedinţie a Consiliului Uniunii Europene, cât şi din punct de vedere al Parlamentului European", a spus Dăncilă.



Şefa Guvernului de la Bucureşti a precizat că, în timpul preşedinţiei române a Consiliului UE, vor fi organizate numeroase evenimente atât în România, cât şi la Bruxelles.



"Avem multiple evenimente în toate zonele ţării, avem evenimente multiple în Bucureşti, dar, bineînţeles, şi la Bruxelles. Programul cuprinde patru puncte distincte şi anume: o Europă a coeziunii - de altfel şi motto-ul preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene deţinută de către România este 'Europa valorilor comune europene', o Europă a siguranţei, creşterea rolului global al Uniunii Europene şi, bineînţeles, promovarea valorilor europene", a afirmat Viorica Dăncilă.

Programul lui Tajani şi al delegaţiei care îl însoţeşte - secretarul general al Parlamentului European, Klaus Welle, precum şi liderii celor 9 grupuri politice. - mai include participarea la Reuniunea Conferinţei Preşedinţilor Parlamentului European şi a Guvernului României, declaraţii comune cu premierul Dăncilă şi participarea la un prânz de lucru oferit de premierul Viorica Dăncilă în onoarea sa.



De asemenea, Antonio Tajani şi delegaţia PE vor fi primiţi la ora 11:00, la Palatul Cotroceni, de către preşedintele Klaus Iohannis.



Delegaţia PE are programate întâlniri cu preşedinţii celor două Camere şi participarea la o dezbatere cu tema "Tinerii în dialog cu Parlamentul European".



Într-un editorial pentru cotidianul „Adevărul“, preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a cerut statelor membre să nu mai blocheze procesul de aderare a României la spaţiul Schengen şi a remarcat însă că România nu a ştiut să fructifice şansa pe care o reprezintă fondurile europene.



În privinţa fondurilor europene, el a afirmat: România trebuie să fie activă şi să pună la treabă fondurile europene, menite să scurteze decalajul economic faţă de celelalte state-membre. Trebuie să recunoaştem că autorităţile române n-au ştiut să fructifice la maxim această şansă. Nu e nevoie să o mai spun: fondurile europene sunt o şansă imensă.



"Principiul solidarităţii prevalează şi în cazul susţinerii aderării României la Schengen. România a îndeplinit de mai mulţi ani toate criteriile tehnice de aderare. Parlamentul European a fost şi va fi întotdeauna susţinătorul României în acest proces. Lansez acum un apel statelor membre care blochează procesul de aderare a României la spaţiul Schengen, să renunţe la această împotrivire", a scris Tajani.



Vizita lui Tajani a fost anunţată încă de săptămâna trecută de Dăncilă.



"Vom primi vizita preşedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, a liderilor grupurilor politice şi a altor oficiali de rang înalt de la nivel european. Vom discuta despre aspecte de interes pentru viitorul Uniunii Europene şi buna gestionare a unor dosare importante şi mă refer aici la cadrul financiar multianual, Brexit, viitorul Uniunii Europene post-Brexit, evoluţia politicii de securitate", a declarat, joi, Viorica Dăncilă, înaintea şedinţei de Guvern.



Ea a spus atunci că România poate dovedi că este un stat "echilibrat şi responsabil".



"Avem capacitatea să dovedim partenerilor noştri europeni că România este un stat membru echilibrat şi responsabil, determinat să contribuie la construirea viitorului Uniunii Europene indiferent de abordările pur politice dintr-un moment sau altul. Votul de marţi din Parlamentul European este un asemenea moment şi vă asigur că nu ne va abate de la obiectivele noastre", a spus Dăncilă.