PREVIZIUNI 2019, ca acum 30 ani: Ce aduce durul SATURN, planeta KARMEI, în Capricorn, pentru fiecare ZODIE? La ce vei fi PROVOCAT?

Saturn este figura parentala din galaxie ce are o abordare de "iubire dura", impingandu-ne in cele mai provocatoare lectii ale vietii pentru a dobandi putere si intelepciune. Saturn este prea aspru sa fie considerat un dragut.

Saturn se afla inca de la finele anului 2017 in zodia Capricorn – pe care o si conduce!

Deci este acasa la el, avand o forta de nezdruncinat – si va fi acolo pana in decembrie 2020. Practic, Saturn nu a mai fost in Capricorn de acum aproape 30 ani (intre anii 1988-1991)!! Pentru unii dintre noi, cu varste de sub 30 ani, Saturn e prima data in viata lor in Capricorn, cu lectii severe pentru prima data. Pentru altii, este a doua oara. Aminteste-ti cum si ce ai invatat si construit in acei ani ca sa simti cum este aceasta energie.

Miscarea sa retrograda din acest an in combinatie cu intregul spectru astral al finalului de an 2018 genereaza anumite influente importante pentru fiecare zodie pe durata anului 2019 pe care le vom afla in continuare.

Saturn este cel ce ne face sa construim lucruri durabile in viata noastra: propria persoana, relatii, joburi, case, orice. Insa, ca in orice constructie, sunt etape dure, sunt lectii severe, e nevoie de rabdare chiar si cand totul pare a nu iesi, de disciplina cand ne vine sa o luam la fuga, de credinta atunci cand nu mai speram. Dar ce iese e valabil pentru zeci de ani. De aceea Saturn nu e comod dar e necesar.

PREVIZIUNI 2019. De ce este asa de important Saturn si conteaza asa mult influenta sa asupra noastra?

Saturn este planeta karmei, a disciplinei si al spiritului justitiar. Saturn conduce responsabilitatea, implicarea si maturizarea. Este o planeta cu energie masculina, batrana si inteleapta care crede in munca sustinuta si asidua si in a-ti reusi ceea ce faci daca esti serios si perseverent. Nu poti sa apelezi la scurtaturi si smecherii cu Saturn, el pur si simplu nu iti va permite asta si te va duce inapoi in zonele unde ai performat superficial ca sa o iei de la capat si sa mai incerci o data.

Ca sa te invete ce trebuie sa inveti, Saturn conserva. Limiteaza. Respinge. Separa. Realizeaza. Rezerva. Creaza medii austere care ne forteaza sa ne intarim. Saturn aduce realism, munceste cu tot ce inseamna taramul material, este greoi si uneori povara adusa de el pare de nesuportat. Asta se intampla pana cand dobandim puterea psihologica de a ridica greutatile puse de el in cale.

Capricornul este unul din semnele conduse de Saturn.

In astrologie, semnele zodiacale sunt stilurile in care planetele se exprima si manifesta. Cand o planeta este in unul din zodiile pe care le conduce, ea opereaza cu o putere fara pic de compromisuri. Stilul Capricornului este traditional. Neobosit. Foarte muncitor. Ambitios. Determinat. Prudent. Neimpresionat de strategii superficiale de succes de termen scurt. Capricornul este implicat sa castige calatoria de dureaza o intreaga viata. De la inceput pana la sfarsit.

Saturn in Capricorn infloreste in singuratate si este cosmarul cel mai mare al oamenilor extroverti. Unele tranzituri ale lui Saturn ne forteaza sa ne indreptam spre interiorul nostru sau cel putin ne cam taie de la distragerile lumii exterioare.

Saturn in Capricorn este aici sa ne invete multe lucruri despr efortul implicat pentru a ne maturiza, despre importanta de a face acel efort fara asteptarea de recompensa. Pentru Saturn in Capricorn, munca este rasplata. Respectul de sine este rasplata. Maiestria lucrului bine facut este rasplata.

Munca pe care o are de facut fiecare depinde de Saturn si de zodia in care se afla. Saturn in Capricorn ne trezeste fiecaruia anumite lectii karmice, dure ce trebuie trecute!

PREVIZIUNI 2019. Afla unde te provoaca si te invata in 2019 asprul si durul Saturn in Capricorn, in functie de zodia ta!

PREVIZIUNI 2019. BERBEC

Saturn in Capricorn se afla in casa ta 10 a carierei, reputatiei, vietii publice si esti intiat intr-un proces de profesionalism ce tine pana in 2020. orice esti in stare sa iti definesti in cariera ta in acest timp, iti va impacta scopurile profesionale pentru zeci de ani de acum incolo. Parte din acest proces va implica sa urmaresti semnele si semnalele trimise de Saturn in calea ta. Va veni si claritatea, dar lent. Bucata cu bucata, caramida dupa caramida. Tot ce ai nevoie sa favi este sa raspunzi apelului profesional care va fi tare si clar.

Ca sa poti avansa in acest proces, vei munci asa cum poate nu ai facut-o pana acum. Dar vei iubi motivatia, iar ce vei construi va fi solid. Fa-ti din munca un mod de a practica realizarea de sine, un loc unde ceea ce spui aceea faci, un loc unde arati ce inseamna integritatea. Nimic nu vindeca o inima franta decat sa aplici exact ceea ce crezi.

Lasa-l pe Saturn sa te invete ca parte din procesul de a deveni maestru este sa te simti ca un prost, sa ai impresia ca mereu gresesti si nu stii. Lasa-l sa te invete cum sa gasesti drumul prin rusine si frica ce apar cand ne confruntam cu un nivel de abilitati pe care nu il avem. Lasa asprimea lui Saturn sa te invete sa nu iei nimic personal acolo unde chiar nu e nimic personal. Saturn ne invata cum sa cream granite solide. Atunci cand stim ca ceva chiar nu este despre noi, scutim un timp si o energie incredibil de mare, zile, luni, ani. Energie ce poate fi redirectionata spre ce necesita atentia, iubirea si grija ta. A sti cum sa iti canalizezi eforturile si energia duce la jumatate de batalie castigata in a deveni o persoana matura si profesionista. Nu subestima niciodata ce te invata Saturn!

PREVIZIUNI 2019. TAUR

Saturn in Capricorn se afla in casa ta 10 a calatoriei, predatului, invatatului, planificarii pe termen lung, a experientelor spirituale; esti chemat sa te dedici unei viziuni mai largi a vietii tale.

Cerurile sunt larg deschise, chiar daca drumul este aspru si sever uneori. Pentru ceea ce te vei comite sa inveti pana in 2020 iti va servi ca sursa de bogatie intelectuala, spirituala si filozofica din care vei putea sa te hranesti zeci de ani de acum incolo. Asigura-te ca ce alegi merita efortul tau, timpul si energia ta. Implica-te in programul de doctorat care te face un maestru a cine esti tu. Nu ai nevoie de diplome de absolvire, ci doar de sentimentul ca ai realizat ceva de valoare intelectual, spiritual sau filozofic. Alege ce e dificil dar te defineste. Provocator dar te afirma. Ambitios dar plin de semnificatie. Vezi ce ai de invata ca sa poti sa evoluezi si in viata profesionala pe termen lung. Gandeste-te unde ai vrea sa fii in 2020 si ce pasi ai de urmat ca sa fii acolo.

Saturn te va invata multe lucruri despre a fi consecvent pe o directie. Sa iti afirmi cauza si sa ramai pe drum. De-a lungul anului, refocuseaza-te pe intentia ta. Nu mereu simtim sa facem ce e nevoie ca sa ne obtinem obiectivele, dar nu trebuie sa ne simtim intr-un fel ca sa facem. Doar avem nevoie sa facem tot ce putem si cat mai des posibil. Fa asta repetat in urmatoarele 12 luni si vei fi surprins cat de departe vei ajunge.

PREVIZIUNI 2019. GEMENI

Saturn in Capricorn se afla in casa ta a 8 a iar tu vei deveni mai familiar cu labirintul a cum daruitul si primitul iti impacteaza proiectele, succesele si sentimentul sinelui. Viata este un labirint incredibil in care are loc schimb de energie, de idei, de resurse. Saturn vrea sa te ajute sa iti clarifici ce ai nevoie de la altii si ce ai tu sa le dai. Pana in 2020, vei fi ajutat sa intelegi cine e cel mai potrivit pentru tine in functie de acest schimb dintre a da si a primi.

Uita-te dupa colaborarile care sunt capabile sa construiasca cu tine. Dupa uniunile care te potenteaza. Dupa relatiile care iti deschid usile energetice ale tuturor posibilitatilor. Uita-te la legaturile dintre tine si altii care te ajuta sa foloseste ceea ce ai si sa transformi in ceva mult mai maret decat ai fi putut sa reusesti singur. Uita-te la aranjamentele care te tin responsabil in timp ce te inspira sa faci lucruri ce pareau rezervate doar pentru cei extravaganti.

Tu esti la fel de stralucitor si extraordinar ca oricine iar colaboratorii potriviti vor trezi asta in tine. Treaba ta acum este sa iti descoperi acele calitati pentru ca ele sa atraga compatibilitati. Parte din acest proces va confrunta aspecte din tine ce se vindeca greu. Acele parti care au fost invatate sa renunte, acele dureri ale mintii care te-au blocat, acea suferinta care nu a fost suficient si complet jelita, acele umbre care sunt activate de orice frica care nu a fost verificata.

Pana in 2020, vei fi ajutat sa iti rechemi inapoi energia pe care ai pierdut-o pe drum, energia la care poate nici nu ai avut total acces, la care vrei ai tot dreptul. Orice energie pe care o vei pretinde si obtine iti va da puterea si incurajarea sa continui. Vei fi ajutat sa intelegi cum sa o reinvestesti mai bine si cum sa iti gestionezi incredibila bogatie ce este in tine.

