PREVIZIUNI 2019 de NOROC şi BELŞUG pentru fiecare ZODIE, aduse de JUPITER revenit acasă în Săgetator după 12 ani!

Jupiter, marea planeta a norocului, cresterii, expansiunii, oportunitatilor a traversat apele tulburi emotionale ale Scorpionului din noiembrie 2017 pana acum. Dar, asa cum se stie deja, DE AICI marele eveniment recent din 8 noiembrie 2018, a fost faptul ca Jupiter a intrat in semnul pe care il conduce : curajosul, inteleptul si aventurosul Sagetator.

Jupiter ramane aici pana in decembrie 2019. Tranzitul de 13 luni marcheaza tot anul 2019 care ni se promite astral a fi crescut in generozitate, belsug amplificat si progres incredibil !

Tranzitul lui Jupiter in Sagetator se va simti asa cum se simt primele zile calde de primavara dupa o iarna lunga si rece. Iti vei reaminti sa te reconectezi la ce iti aduce adevarata libertate si bucurie.

Foarte interesant este ca in 2019 trei planete vor fi in propriile lor semne zodiacale, deci acasa : Jupiter in Sagetator, Saturn in Capricorn si Neptun in Pesti.

Aceasta energie dinamica si speciala te poate propulsa in fata in moduri semnificative in 2019 daca te dedici (Saturn in Capricorn) cautarii (Jupiter in Sagetator) de a-ti manifesta cele mai dragi vise (Neptun in Pesti).

Acest tranzit incurajeaza dezvoltari fara frictiuni in vietile semnelor de foc Sagetator, Berbec si Leu, iar vibratiile acestei miscari planetare imping Fecioarele, Gemenii si Pestii sa creasca cu o mare viteza.

Chiar daca lucrurile nu sunt mereu usoare, schimbarile sub acest tranzit ni se promit ca merita din plin !

Anul 2018 a fost, din perspectiva lui Jupiter, despre a curata total intunericul si a deschide lumea pentru o noua crestere. Cu Jupiter in Sagetator, iesim la suprafata din aposul Scorpion si vedem luminita de la capatul tunelului.

Astrologia traditionala il numeste pe Jupiter "Marele Benefic" iar influenta sa este intotdeauna considerata pozitiva. Scopul lui Jupiter este sa aduca incantare si succes pe orice atinge, iar asta se potriveste perfect cu Sagetatorul care este despre idei stralucite si obiective ambitioase.

Aceasta combinatie dintre cele doua da o energie extrem de potenta, deci si tu vei simti forta actiunii sale in 2019!

Momentul cu adevarat de start al acestei energii benefice are loc dupa ce incepe zodia Sagetatorului pe 22 noiembrie, deci Soarele iese din Scorpion si ne suflecam mainile pentru ce aduce Marele Benefic in viata noastra !

Orice progres este un progres benefic sub Jupiter in Sagetator, dar evita ca in numele acestei idei sa exagerezi si sa te amagesti cu incredere falsa de sine sau asteptari nerealiste ! Imaginea mare de ansamblu a ceea ce vrei sa fie viata ta iti este mai clara ca oricand, dar detaliile pot fi cu usurinta omise !

O buna parte din cresterea pe care o vei avea in 2019 se va invarti in jurul oamenilor noi intalniti, in special cei de departe. Sagetatorul este semnul calatoriei, filozofiei si culturilor straine – sunt mari sanse de pace si intelegere intre grupuri conflictuale de oameni din cauza ajutorului primit de la norocosul Jupiter in acest an.

In cea mai buna influenta a sa, Jupiter in Sagetator te binecuvanteaza cu intelepciune, noroc, motivatie si succes.

In cea mai proasta influenta a sa, Marele Benefic isi poate concentra energia in 2019 pe zone problematice din viata ta si sa te impinga sa sari la actiune, sa creezi o solutie si sa iti aduni problemele ca sa le elimini o data pentru totdeauna.

In ambele cazuri, tu cresti din experienta, ceea ce este scopul lui Jupiter.

Care sunt principalele previziuni pe 2019 aduse fiecarei zodii de acest tranzit ? In care domeniu vei creste, te vei imbogati si prin ce ?

BERBEC 2019 sub Jupiter in Sagetator

Jupiter in Sagetator iti trimite tone de vibratii bune in calea ta in 2019. Ori de cate ori are loc o actiune planetara in semnul tau frate, de foc, Sagetator, tu te simti destul de puternic – deci norocul si averea pentru care este cunoscut Jupiter se indreapta curand si spre tine. In harta ta, Jupiter in 2019 activeaza casa a 9 an, care este locul preferat al lui Jupiter ! Daca te-ai gandit sa iti reintorci atentia spre studii, sa urmezi cursuri in plus, sa inveti mai mult orice nou, 2019 este anul potrivit.

Daca ai planuri de calatorie, asteapta-te sa ai o experienta spectaculoasa si cu potential de schimbare de viata. Daca nu, fa-ti planuri. Chiar daca nu poti pleca in strainatate, oportunitatea se poate prezenta in fata ta la un cost redus. Oamenii intalniti in acest an in timp de calatoresti sau care sunt din locuri diferite de tine vor avea multe sa te invete si sa aiba impact de durata asupra credintelor tale.

TAUR 2019 sub Jupiter in Sagetator

2019 are potentialul de a fi cel mai bun an din ultimii 13 ani pentru cresterea financiara. Aceasta nu vine dintr-o actiune directa a ta, insa poate veni pentru ca finantele partenerului pot creste dramatic sau o mostenire sau alta forma de bani poate veni pe calea ta.

In plus, partea din harta activata la tine de Jupiter in Sagetator este asociata cu sexul, metafizicul si alte teme tabu. Viata sexuala se poate imbunatati dramatic la randul sau. Toate acestea se intampla din pricina cresterii masive a subconstientului care se intampla in harta ta adusa de Jupiter in Sagetator – la inceput ar putea sa nu fie in mod particular evident, dar pana se termina 2019, aspectele interne emotionale si problemele psihologice se vor vindeca foarte repede gratie lui Jupiter, iar calitatea vietii tale si starea de bine in general vor fi la cote ridicate.

