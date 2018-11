Prezentatoare de televiziune, moartă la 37 de ani. Soţul său a găsit-o în casă fără suflare VIDEO

Tosyn Bucknor a fost găsită fără cunoştinţă de soţul său, francezul Aurelien Boyer, atunci când acesta s-a întors de la serviciu, luni seara. Ea s-a născut cu anemie falciformă şi se pare că tocmai această boală i-a grăbit sfârşitul.

Tosyn şi Aurelien Boyer s-au căsătorit pe 15 noiembrie 2015, când ea era deja celebră, mai ales după ce în 2009 a început matinalul la Top Radio90.9fm, devenind astfel singura femeie din Nigeria care ţine de una singurp o emisiune de dimineaţă. De-a lungul carierei ea a fost distinsă cu numeroase premii.

În fiecare vineri, ea a ţinea o emisiune de televiziune la Pulse TV, numele show-ului fiind "Tosyns Buzz Live". De asemenea, ea a cochetat şi cu muzica, scoţând un album, "Pop Rock Soul and Jara".

Tosyn Bucknor era născută pe 15 august 1981, în capitala Lagos, iar ca o particularitate e de subliniat că mama sa a născut-o într-un taxi, în timp ce se îndrepta spre casa unor prieteni.

RT MTVBaseWest: Gone but can never be forgotten. R.I.P #TosynBucknor ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/RoAxCgouQc