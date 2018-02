Prieteni cu beneficii: 10 argumente pro si contra

Iata atat argumentele pro cat si cele contra unei prietenii cu beneficii:

1. Pro: Este usor



Va cunoasteti deja, iesiti de multe ori impreuna, hormonii tropaie in voi si niciunul dintre voi nu are pe cineva special si ... cu totii avem nevoi. In niciun moment nu va prefaceti ca exista dragoste intre voi, o relatie sau o intimitate „reala". Sunt doar doi prieteni care, ocazional, isi dau hainele jos si fac nebunii.

2. Contra: Este prea usor



Indiferent ca esti prea lenes/a sa iesi la o intalnire sau iti este teama sa nu fi ranit, scenariul ar putea fi un reazam pentru tine. In general, o astfel de relatie functioneaza cand nu-ti prea pasa de el/ea. Relatiile normale se bazeaza pe a oferi, dar prietenia cu beneficii implica mai mult a primi decat a oferi.. In plus, cand ai parte de tot sexul pe care ti-l doresti, cand ti-l doresti, nu mai ai nici un motiv sa cauti si sa intalnesti potentiali/le parteneri/e.

3. Pro: Sparge un tipar



Fara angajament, fara implicare emotionala, prietenia cu beneficii inseamna sex fara responsabilitatile unei relatii romantice, datorita faptului ca independenta ta nu are de suferit si, prin urmare, viata ta nu va trebui sa se schimbe prea mult. In plus, de vreme ce inca exista credinta ca o femeie nu poate face sex fara sa se implice emotional, o urmasa a Evei se va simti o non-conformista care sparge tiparele.



