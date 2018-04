Prima Doamnă, într-o postură jenantă. Rochia i-a jucat o festă la ceremonia oficială

O fotografie realizata cu ocazia vizitei presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, in SUA face inconjurul internetului. Cadrul le surprinde impreuna pe primele doamne ale Americii si Frantei, care par sa se inteleaga de minune.

Numai ca cele doua au fost fotografiate din spate, iar tinutele purtate au lasat sa se vada formele celor doua doamne.

In timp ce fusta mulata a Melaniei Trump arata un corp inca tanar si viguros, cu forme apetisante, fusta purtata de Brigite Macron nu mai are nimic de aratat, semn ca, in ciuda orelor petrecute la sala de sport, varsta isi spune cuvantul. Brigitte Macron are 65 de ani si este cu 25 de ani mai in varsta decat sotul ei, Emmanuel Macron.