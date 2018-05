Prima dragoste la copii. Ce trebuie să facă părinţii adolescenţilor îndrăgostiţi

Metoda #1: Ofera-i sprjinul

Iata cum sa fii alaturi de copilul tau aflat la prima dragoste.

Lasa-i spatiu

Este copilul tau si asa va fi intotdeauna, chiar si atunci cand va fi adult, deci grijile in ceea ce-l priveste nu vor disparea ca prin farmec odata trecut de majorat. Lasa-i spatiu, insa, si lasa-l sa-si traiasca propriile experiente, ghidandu-l insa si fiindu-i alaturi. Asta nu inseamna sa-l restrictionezi sau sa-i urmaresti fiecare pas, ci sa-l incurajezi sa fie responsabil pentru emotiile si alegerile pe care le face. In unele cazuri prima dragoste dureaza toata viata, in alte cazuri se stinge la fel de brusc cum a aparut, insa copilul va invata cum sa se poarte cu altcineva.

Vorbeste cu el despre persoana de care e indragostit

Poarta o conversatie cu adolescentul tau despre persoana de care este indragostit. Intreaba-l cum vede relatia, de ce o crede speciala. Intreaba-l ce cred prietenii despre relatia lui. Discutia ar trebui sa fie una amicala, fara sa para un interogatoriu. Poti intreba si prietenii copilului tau despre persoana de care este indragostit pentru a vedea o varianta la care nu ai acces.

Vorbeste si cu persoana de care copilul tau este indragostit

Daca este de bun augur, poti purta o discutie si cu iubitul sau iubita copilului tau. Invita-l(o) la cina sau la pranz pentru a socializa si a va cunoaste mai bine. Inainte de a face acest lucru, intreaba-ti copilul daca ar fi o idee buna.

