Prima oră după ce te trezeşti îţi poate strica ziua. Moduri cum să începi ziua cu energie

Momentul diminetii este crucial pentru un nou start bun. Mai mult, prima ora este decisiva pentru intreaga zi. Ce faci in aceasta prima ora dupa cedeschizi ochii te poate ajuta sa arati si sa te simti excelent intreaga zi.

Cercetatorii dovedesc fara nici un dubiu faptul ca felul in care te trezesti iti afecteaza energia si buna dispozitie a intregii zile. Energia cu care functionam este precum combustibilul unui autoturism: e important sa stim cum sa ne alimentam celulele cu noi portii de energie ca sa avem parte de forta si starea de bine de a face fata unei noi zile, atat pentru noi cat sipentru cei dragi care au nevoie de noi in forma maxima.

Miscarile si alimentele potrivite iti dau claritate de gandire si o abordare pozitiva a ce ai de facut in programul tau incarcat. In plus, iti poti restarta metabolismul, ajutandu-l sa arda extra caloriile si sa topeasca grasimile.

Prima ora cand te trezesti este denumita de specialisti, conform ultimelor studii, ora de putere.

Asadar, ridica-te din pat si straluceste!

Urmeaza aceste sfaturi de la prevention.com ca sa iti incepi ziua cu prospetime si cu motoarele turate la maxim, pregatit pentru o noua zi de viata.

1. Priveste o culoare puternica la trezire

„Daca vezi o culoare intensa, vibranta atunci cand deschizi ochii, iti pornesti adrenalina si aceasta infuzie brusca de energie te determina sa te ridici din pat si sa incepi cu dreptul o noua zi" spune Leatrice Eiseman, director executiv la Pantone Color Institute. Pune o perna sau patura colorata, rosie, galbena, portocalie sau ciclam, in aria privirii tale de indata ce deschizi ochii. Mai poti amplasa un tablou, fata in fata cu patul in care dormi, pe care sa il vezi ori de cate ori te trezesti si care sa aiba la baza aceste culori. Poti inclusiv sa iti prepari micul dejun in culori care stimuleaza energia, cu portocale, fructe de padure bogate in antioxidanti alaturi de cerealele integrale si o cana de lapte.

2. Trezeste-te privind tradafiri

Cand o femeie vede la trezire primul lucru trandafiri infloriti, energia pe care si-o genereaza o tine intreaga zi, au descoperit specialisti Harvard Medical School si Harvard University pentru Minte/Creier/Comportament instinctiv. Daca esti femeie, pune-ti intr-un vas trandafiri fata in fata cu patul tau. Iar daca esti barbat, vei beneficia si tu in mod direct de tonusul bun al partenerei tale. Cine isi doreste sa isi inceapa ziua in compania unei doamne neplacute care tranteste si bufneste pana pleci de acasa?

3. Nu mai apasa butonul Snooze de la ceasul desteptator

De cate ori suna ceasul si mai amani momentul trezirii apasand pe butonul Snooze, creierul tau stie ca mai are cateva minute de somn si incearca sareintre in starea de somn dar tot el stie ca nu are mult timp la dispozitie. Efectul: vei fi mai obosit decat daca te ridici din pat atunci cand ceasul a sunat prima data. O strategie mai buna: „Seteaza-ti alarma la ora la care chiar trebuie sa te ridici si stii ca nu e loc de amanare" ne sfatuieste dr Jodi Mindell, director al Centrului pentru Tulburari de Somn din Philadelphia. „Acest somn neintrerupt dimineata te ajuta sa fii mai odihnit si proaspat la ridicarea din pat in zori iar creierul stie inca de seara ca atunci cand suna ceasul chiar trebuie sa se ridice si astfel se mobilizeaza."

