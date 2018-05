Primăria Capitalei a finalizat regulamentul privind ajutorul de 3.000 euro acordat cuplurilor infertile din Bucureşti. Vezi CRITERIILE

Proiectul "O sansa pentru cuplurile infertile” se va derula incepand cu data de 4 iunie 2018 până în decembrie 2019, in farmacii si in unitati sanitare publice si private acreditate de catre Agentia Nationala de Transplant pentru fertilizare in vitro.

In ceea ce priveste criteriile de eligibilitate, vor beneficia de acest ajutor financiar "cuplurile infertile, definite drept cuplurile carora li s-a diagnosticat o afectiune incompatibila cu reproducerea pe cale naturala, de catre un medic specialist in obstetrica-ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului si in reproducere umana asistata medical".

Criteriile de eligibilitate pentru includerea in proiect sunt urmatoarele:

• AMH >1, excepție făcând femeile sub 35 de ani pentru care AMH-ul nu este criteriu de excludere;

• Cuplu autolog sau cupluri în care partenerul suferă de azoospermie (nu se exclud procedurile cu sperma donată);

• Indice de masă corporală al partenerei între 20 – 30;

• Vârsta partenerei între 24 – 45 de ani.

"Sprijinul financiar acordat este de 13.800 lei/cuplu/solicitare si se acorda sub forma de 2 vouchere pentru fiecare solicitare.

Voucherele se vor acorda simultan, dupa cum urmeaza:

Etapa 1 - Voucher medicamente - pentru tratamentul de stimulare se va acorda un voucher in valoare de 4.600 lei;

Etapa 2 - Voucher proceduri medicale - pentru interventia medicala specifica se va acorda un voucher in valoare de 9.200 lei", a anunţat Gabriela Firea, pe Facebook.

Toate etapele acestui proiect se vor desfasura complet transparent, ASSMB afisand, atat la sediul din str. Sfânta Ecaterina, nr. 3, sector 4, București, precum și pe pagina web proprie, toate datele statistice ale proiectului (numarul dosarelor depuse, numarul celor aprobate, dosarele incluse in lista de asteptare; numărul de proceduri de fertilizare in vitro efectuate etc.).

De asemenea, lista cu unitatile sanitare specializate in FIV si farmaciile eligibile va fi afisata pe site-ul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale: www.assmb.ro, pe site-ul operatorului economic-emitent de vouchere (care va fi anuntat), precum si pe site-urile unitatilor sanitare si ale farmaciilor care vor face parte din proiect.

http://assmb.ro/proiect-fiv.php