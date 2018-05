Primăria Capitalei vrea să investească peste 7,5 milioane de lei în amenajarea unei piste de biciclete în centrul Bucureştiului

Potrivit proiectului de hotărâre al Primăriei Generale, pista ar urma să aibă 7,7 kilometri şi o lăţime de 1,5 metri, aceasta urmând să fie amenajată pe traseul Piaţa Victoriei - Bd. Aviatorilor - Bd. Beijing - strada Nicolae Caranfil - Sos. Pipera - strada Alexandru Şerbănescu - Bd. Aerogării - DN1 - Piaţa Presei Libere - Sos. Kiseleff - Bd. Constantin Prezan.

Din expunerea de motive a proiectului, reiese că întreaga investiţie pentru construcţia acestei piste se ridică la peste 7,5 milioane de lei.

"Reţeaua de piste de biciclişti din Bucureşti este slab dezvoltată şi nu face faţă traficului existent. În acelaşi timp, configurarea actuală a arterelor de circulaţie din Bucureşti nu asigură o circulaţie fluentă şi facilă traficului de biciclişti şi nici nu permite o dezvoltare a reţelei de piste de biciclete care să îmbunătăţească condiţiile de circulaţie pentru această categorie de participanţi la trafic", se arată în propunerea PMB.

Proiectul de hotărăre va fi supus votului în şedinţa de vineri a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB).

Anul trecut, Primăria Generală a aprobat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Bucureşti-Ilfov care prevedea amenajarea unei reţele de 250 km piste de biciclete, cu 12 proiecte prioritare de 60 km, ce urmează a fi implementate pe termen scurt.

Valoarea totală estimativă pentru cei 250 km de piste pentru biciclete este de 50 milioane euro.

Traseele prioritare de 60 km sunt:

1. Calea Victoriei: Calea Victoriei - Splaiul Independenţi (0.6 km)

2. Ride through Bucharest: Piaţa Unirii - Piaţa Victoriei (3.3 km)

3. Ride to Shop: Piaţa Victoriei - Băneasa (6.5 km)

4. Ride to Leisure: Piaţa Unirii - Mihai Bravu (3 km)

5. Ride to School: Universitate - Doamna Ghica (6 km)

6. Ride to Office: Doamna Ghica - Pipera (6.3 km)

7. Along the Dâtmboviţa: Sos. Virtuţii - Piaţa Unirii (5.6 km)

8. Ride East: Piaţa Unirii - 1 Decembrie (6 km)

9. Ride to Rail: Basarab - Piaţa Romană (2.4 km)

10. City Center to Smart City I: Piaţa Unirii - Sos. Alexandriei (5.2 km.

11. City Center to Smart City II: Sos. Alexandriei - Măgurele (6.2 km)

12. Bucharest to Ilfov: Ring Road - Voluntari - Doamna Ghica (7 km)

