Primăria unei comune din România cheamă în judecată SRI

Dosarul în care Primăria Floreşti, prin primarul Eugen David, a chemat în judecată SRI a fost înregistrat pe 22 mai, la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Prahova. Primul termen a fost fixat pe 19 iunie.

Conform cererii de chemare în judecată, angajaţii Primăriei comunei Floreşti, prin primarul Eugen Eduard David, solicită să primească informaţii cu privire la acte şi acţiuni întreprinse de SRI în colaborare cu alte instituţii (Parchet General, parchete din subordine) care i-ar putea viza.

"Prin adresa nr. 5363/ 02.04.2018, angajaţii Primăriei Floreşti au invocat existenţa unor informaţii care favorizează şi ascund încălcarea legii de către Ministerul Public solicitand SRI tocmai comunicarea acelor documente ce nu pot fi clasificate întrucât încalcă legea. Pe de altă parte, informaţiile solicitate de angajaţii Primăriei Floreşti nu fac parte din categoria informaţiilor ce sunt exceptate de la liberul accesul liber al cetăţenilor, potrivit art. 12 din Lege", scrie în cererea de chemare în judecată.

Primarul comunei Floreşti, Eugen David, a declarat, potrivit MEDIAFAX, că a decis să cheme în judecată SRI, pentru că e nemulţumit de răspunsul primit la solicitările Primăriei, considerând să au fost solicitate informaţii de interes public.

"Am cerut informaţii. Nu am fost mulţumiţi de răspuns. Sunt informaţii de interes public vizavi de ce acţiuni au întreprins în cauzele în care am fost anchetaţi (angajaţii Primăriei Floreşti – n.r.), să ne spună ce pot dânşii", a declarat David.

La sfârşitul lunii martie, Judecătoria Câmpina a decis ca Eugen David să fie condamnat pentru conflict de interese la un an şi trei luni de închisoare cu suspendate, însă decizia nu este definitivă.