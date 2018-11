Primarul General, Gabriela Firea, la Forumul Mondial privind Violenţa urbană şi Educaţia pentru Convieţuire şi Pace de la Madrid

Participarea Primarului General la acest eveniment vine in contextul vizitei pe care Edilul sef al Bucurestiului o efectueaza zilele acestea la Madrid, la invitatia omoloagei sale, doamna Manuela Carmena Castrillo.

Forumul reuneste 100 de primari ai oraselor din intreaga lume, organizatii internationale si reprezentanti ai societatii civile care urmaresc, prin acest eveniment, identificarea unor solutii eficiente de eliminare a tuturor tipurilor de violenta, prin agrearea unor masuri de prevenire si transformare a conflictelor, intocmirea unei agende pentru pace, impartasirea experientelor, strategiilor, campaniilor si politicilor guvernelor locale.

In discursul rostit in deschiderea evenimentului, Primarul General a evidentiat rolul important pe care il ocupa autoritatile locale in combaterea fenomenului violentei, cu toate aspectele sale: "Responsabilizarea si transparentizarea guvernantei locale sunt instrumente vitale pentru stimularea dezvoltarii economice, maximizarea eficientei administrative, asigurarea incluziunii sociale si a durabilitatii mediului. Activitatea de imbunatatire a guvernantei locale in intreaga lume include promovarea descentralizarii, a egalitatii de gen si a accesului la servicii de baza, toate acestea fiind elemente esentiale ale unei bune guvernari locale. In ceea ce ne priveste, in cei doi ani si cateva luni de mandat am initiat, in paralel cu masuri legate de marile probleme structurale, o serie de proiecte menite sa contribuie, prin stimulente, la incluziunea sociala a categoriilor defavorizate, la incurajarea familiilor si a natalitatii sau la protejarea mediului inconjurator".

Edilul sef al Bucurestiului a mai explicat ca, in premiera, in Capitala, se deruleaza un program de bugetare participativa, prin care cetatenii pot propune proiecte de imbunatatire a calitatii vietii, cele mai valoroase dintre acestea urmand a fi finantate de la bugetul municipal.

Gabriela Firea a subliniat, totodata, importanta Memorandului de cooperare care va fi incheiat intre cele doua capitale: "Madridul este un oras care a avut aceleasi probleme ca si Bucurestiul, dar este cu cativa pasi inaintea noastra in rezolvarea lor, de aceea cred ca acordul de parteneriat intre cele doua capitale pe care il vom semna in cursul zilei de maine va fi baza unei stranse colaborari in domenii strategice cum ar fi dezvoltarea durabila, infrastructura, sanatatea, turismul sau cultura si, de ce nu, pentru o mai buna cunoastere reciproca a cetatenilor celor doua metropole".

La randul sau, Primarul orasului Madrid, Manuela Carmena Castrillo, a declarat:

"Asa cum a spus Nelson Mandela trebuie sa fim constienti ca violenta nu este in natura fiintei umane. In societatea moderna trebuie sa constientizam ca nici o forma de agresiune nu reprezinta o solutie, suntem diferiti si trebuie sa acceptam si sa respectam aceste diferente". Totodata, primarul Madridului a mai explicat ca, potrivit estimarilor, pana in anul 2050, orasele vor reuni 70% din populatia globala, acestea reprezentand locul unde violenta se manifesta pe diverse planuri: terorism, violenta intre bande, violenta de gen, in scoli sau in sport, diverse tipuri ale unei probleme care trebuie eradicata. Astfel, aceasta a subliniat ca este esentiala colaborarea autoritatilor din intreaga lume pentru elaborarea unei strategii clare, care sa puna capat violentelor urbane de orice fel, astfel incat orasele sa fie sigure pentru cetatenii lor.

In deschiderea evenimentului, au mai vorbit despre strategiile de combatere a violentelor ministrul de Interne din guvernul spaniol, Fernando Grande Marlaska, unul din fondatorii Cvartetului pentru Dialog National din Tunisia, Widet Bouchamaoui, (Cvartetul pentru Dialog National este laureat al Premiului Nobel pentru Pace in anul 2015) si primarul Barcelonei, Ada Colau.

Comitetul de organizare a evenimentului este format din consiliile locale ale oraselor Madrid, Paris si Barcelona, alaturi de organizatii precum Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), UN-HABITAT, International Association of Educator Cities (AICE), Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, (PNUD) etc.