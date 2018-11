Robert Negoiţă, enervat că a fost exclus de la întâlnirea lui Dragnea cu primarii de sectoare din Capitală: E în "neregulă"

"Am înţeles că s-a discutat despre Bucureşti (...), s-au discutat mai multe chestiuni despre administraţia locală. Consider că o discuţie despre Bucureşti în care nu inviţi pe toată lumea, pe toţi cei implicaţi în administrarea publică locală, consider că e în neregulă. Repet, eu nu am participat la acea întâlnire pentru că nu am fost invitat. Ştiu anumite aspecte din ce s-a discutat acolo, dar nu pot să bag mâna în foc pentru că nu am fost prezent", a susţinut Negoiţă înainte de şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD, potrivit Agerpres.

El a răspuns astfel fiind întrebat cum comentează faptul că el şi Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, nu au fost invitaţi la o întâlnire de săptămâna trecută pe care ar fi avut-o Liviu Dragnea cu ceilalţi primari de sector şi în cadrul căreia s-ar fi discutat despre o posibilă reorganizare a Bucureştiului.