Primele informaţii şi fotografii oficiale cu noul BMW X4 GALERIE FOTO

O creştere de 81 milimetri a lungimii exterioare la 4.752 de milimetri, cei 54 de milimetri adăugaţi ampatamentului (ajuns acum la 2.864 mm) şi plusul de 37 milimetri în lăţime (1.918 milimetri) faţă de generaţia anterioară X4 îi conferă noului BMW X4 proporţii dinamice extinse, scrie auto-bild.ro. În centrul părţii frontale atractive se află o grilă mare BMW profilată tridimensional. Farurile LED duble cu contur dinamic, precum şi proiectoarele de ceaţă orizontale formează o interpretare nouă a feţei familiare cu „şase ochi" adoptată de modelele BMW X.

În spate sunt disponibile trei scaune integrale, care oferă mai mult spaţiu pentru picioare decât înainte. Spaţiul de încărcare poate fi extins de la 525 de litri până la un maxim de 1.430 de litri prin rabatarea spătarului banchetei, divizibil în raportul standard de 40:20:40. Funcţia de încărcare opţională permite şi ajustarea individuală a unghiului spătarului.

Noul BMW X4 – interior

Cockpitul orientat către conducător, panoul de bord coborât şi poziţia uşor ridicată a scaunelor contribuie la crearea unei experienţe foarte sigure a condusului. Scaunele sport redesenate cu suport lateral conturat clar şi suporturile pentru genunchi pe lateralul consolei centrale se adaugă la sentimentul de sportivitate.

Materialele deosebite, calitatea construcţiei precise şi detaliile lucrate cu meticulozitate au stabilit tonul caracterului premium actualizat al noului BMW X4. Suprafeţele panoului de bord şi ale panourilor uşilor se îmbină uşor unele în celelalte, în timp ce logo-urile X gravate pe suprafeţele electroplacate ale uşilor oferă detalii atractive.

Noua tapiţerie cu piele Vernasca şi panoul de bord în decoraţiune Sensatec pot fi găsite pe lista extinsă de accesorii opţionale, alături de controlul automat al aerului condiţionat pe trei zone, ventilaţia activă a scaunelor, iluminatul ambiental, dar şi de pachetul Ambient Air pentru arome interioare, BMW Key Display şi acoperişul panoramic din sticlă generos dimensionat.

Noul BMW X4 – motorizări

Se vor putea alege dintre cele trei motorizări pe benzină şi patru variante diesel disponibile de la lansarea noului BMW X4 sau imediat după aceea. Vârful portofoliului este reprezentat de două modele BMW M Performance.

Motorul pe benzină, cu şase cilindri dispuşi în linie, de sub capota BMW X4 M40i oferă o putere maximă de 265 kW/360 CP.

BMW X4 M40d este propulsat de un motor diesel cu şase cilindri dispuşi în linie, care dezvoltă 240 kW/326 CP.

Şi BMW X4 xDrive30d este echipat tot cu un motor diesel cu şase cilindri dispuşi în linie, care de această dată oferă 195 kW/265 CP.

Pe lângă acestea, gama de motorizări mai include două propulsoare diesel cu patru cilindri, care oferă 170 kW/231 CP la BMW X4 xDrive25d, respectiv 140 kW/190 CP la BMW X4 xDrive20d, precum şi două motoare pe benzină, cu patru cilindri, cu puteri de 185 kW/252 CP la BMW X4 xDrive30i şi de 135 kW/184 CP la BMW X4 xDrive20i.

Standard, toate variantele modelului îşi transferă puterea prin intermediul transmisie Steptronic cu opt trepte, cu clapete de schimbare pe volan şi sistem inteligent de tracţiune integrală BMW xDrive.

Noul BMW X4 – tehnologie

Sistemul de afişare şi operare iDrive ale noului BMW X4 include un monitor de control independent, care este disponibil opţional în versiune de 10,25 ţoli (26,04 cm) cu funcţionalitate touchscreen. Sistemul de control vocal a trecut prin îmbunătăţiri suplimentare şi acum poate urma instrucţiuni formulate liber. Controlul prin gesturi BMW, afişarea multifuncţională a instrumentelor şi cea mai nouă generaţie a BMW Head-Up Display sunt şi ele disponibile ca opţiuni.

Gama de sisteme de asistare a conducătorului, care îmbunătăţesc confortul şi siguranţa, a fost extinsă încă o dată. Pachetul de siguranţă Driving Assistant Plus include noua generaţie a tempomatului activ cu funcţie Stop & Go, asistentul de direcţie şi menţinere a benzii, Lane Keeping Assistant cu protecţie activă la coliziune laterală şi sistemele de avertizare la trafic transversal şi la intersecţii. Noua facilitate Parking Assistant Plus cuprinde şi funcţiile Top View, Panorama View şi 3D View.

Noul BMW X4 – disponibilitate

Noul BMW X4 va fi prezentat în premieră la Salonul Auto de la Geneva 2018 şi îşi va face debutul pe piaţă la jumătatea acestui an.