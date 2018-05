Primul muzeu din România dedicat textilelor prezintă 12.000 de piese uluitoare

Printre invitaţii prezenţi la festivitatea de deschidere s-au numărat ambasadorul SUA, Hans Klemm, ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, parlamentari, autorităţi judeţene şi locale.



"Muzeul este un loc în care vrem să construim un pod între culturi, în care cultura românească şi cea est-europeană să se regăsească într-un concept global. Nu este uşor, dar am reuşit să găsim trei locaţii pentru muzeu: una este fosta clădire a magazinului universal, pe care am recondiţionat-o, alta este casa din faţa Primăriei (o clădire din secolul al XIX-lea) şi a treia este în satul Hărţăgani. Fiecare reprezintă un alt obiectiv", a declarat proprietarul muzeului, dr.F lorica Zaharia, fost specialist în conservarea materialelor la Muzeul Metropolitan din New York, potrivit Agerpres.



De altfel, Muzeul Metropolitan, prin The Costume Institut, a donat, pentru deschiderea Muzeului Textilelor din Băiţa, 1.871 de produse de artă constând în costume, accesorii şi textile ce reprezintă aproape o sută de culturi din jurul lumii, inclusiv din Europa şi România.



"Trebuie să mulţumesc unei instituţii care a avut un rol important în acest proiect şi în formarea noastră: este vorba de Muzeul Metropolitan din New York, unde am lucrat aproape jumătate din viaţă. Şi-au arătat suportul în diferite feluri şi ne-au trimis mesajele lor. (...) Colegele din Departamentul de Conservare a Textilelor au dorit să doneze placa pe care o dezvelim astăzi şi sunt încântată. Un alt suport al Muzeului Metropolitan (...) este o donaţie majoră de 1.871 de obiecte. (...) Avem intenţia să folosim aceste materiale pentru programe educative, programe de cercetare, şi pentru programe expoziţionale şi publicaţii", a spus Florica Zaharia, care a condus departamentul menţionat o perioadă de timp, potrivit Agerpres.



La rândul său, ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, s-a arătat impresionat de proiectul muzeal pe care l-a început fosta angajată a Muzeului Metropolitan, menţionând că a cunoscut-o pe Florica Zaharia în urmă cu doi ani, moment la care aceasta i-a povestit ceea ce are de gând să înfăptuiască.



"Acum un an am vizitat Băiţa şi am văzut locaţiile pe care Florica intenţiona să le aibă ca muzeu, aici, în Hunedoara. Dă-mi voie să spun de cât impresionat sunt de cât mult aţi realizat într-un an de zile", a spus Hans Klemm. El a remarcat apoi recunoaşterea şi aprecierea de care se bucură Florica Zaharia din partea Metropolitan Museum, prin donaţia primită, dar şi contribuţia pe care muzeograful o aduce comunităţii locale şi României.



Colecţia Muzeului Textilelor s-a format în decursul a patru decenii şi cuprinde 12.000 de piese şi instrumentar textil. Accentul colecţiei este asupra materialelor şi tehnicilor textile folosite în toată lumea, potrivit Agerpres.



Expoziţia inaugurală "Textile-Artă şi Necesitate. Piese de vârf din colecţia Muzeului Textilelor" prezintă circa 70 de piese din diferite culturi incluzând pânzeturi făcute dintre mare varietate de fibre textile, instrumentar textil, costume, accesorii şi diverse ţesături pentru interioare. A doua expoziţie se numeşte "Matematica ţesutului- creaţiile elevilor din judeţul Hunedoara" şi este deschisă în spaţiul Art Cafe al muzeului pentru a demonstra angajamentul muzeului de a lucra cu tinerii din comunitate.



Muzeul poate fi vizitat de marţi până duminică, în baza unor programări prealabile.