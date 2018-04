Primul transplant de cord din acest an, realizat la Târgu Mureş. Operaţia a durat aproape şase ore

Medicul Horaţiu Suciu, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, coordonatorul echipei care a realizat transplantul de cord, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că evoluţia pacientului este bună.

"Mă bucur să vă anunţ că în cursul acestei zile am efectuat un transplant cardiac, la un pacient în vârstă de 54 de ani din judeţul Galaţi, aflat în evidenţa clinicii de mai bine de un an, cu insuficienţă cardiacă în stadiu terminal. Din fericire a fost un organ disponibil, un donator la Spitalul Clinic Judeţean din Oradea, donator de 36 de ani, care a suferit un accident vascular cerebral şi, din păcate, s-a instalat moartea cerebrală. În această situaţie s-a decis prelevarea organelor, inclusiv cordul, ficatul şi cei doi rinichi. Cordul, ca de obicei, a ajuns la Târgu Mureş pe cale aeriană", a spus medicul Horaţiu Suciu.

Medicul a precizat că prelevarea s-a făcut miercuri dimineaţa de o echipă a Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, condusă de medicul Cosmin Opriş.

"La orele amiezii elicopterul a aterizat, operaţia a durat circa cinci ore şi jumătate şi totul a decurs foarte bine. Ne bucurăm că pacientul este într-o stare foarte bună, ceea ce sperăm să se menţină în continuare. Am avut oarece emoţii deoarece transplant cardiac nu am făcut de aproape un an şi mă bucur că a fost o probă prin care am demonstrat că suntem pregătiţi, întreaga echipă, şi aici mă refer la toţi medicii, asistentele, anesteziştii, cardiologii, chirurgii, care participă la o asemenea intervenţie", a mai spus Horaţiu Suciu.

Ultimul transplant de cord s-a efectuat, la Târgu Mureş, în 20 iunie 2017.

"Cred că toată lumea a observat că activitatea de transplant este într-un declin permanent, în primul rând din cauza lipsei de donatori", a mai spus dr. Suciu.

Totodată, el a afirmat că în România sunt foarte puţini donatori, iar din această cauză se efectuează şi puţine transplanturi comparativ cu orice ţară din Europa, precizând că există cadre medicale bine pregătite.