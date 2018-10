Prinţul Nicolae, dezvăluiri despre luna de miere: "A fost ce am avut nevoie"

Nicolae de România și soția sa au ales să petreacă luna de miere în țară. Vor să ajungă și într-o destinație exotică, însă abia la anul.

"Suntem casatoriti, suntem foarte fericiti. Am plecat prin Delta o saptamana, a fost ce am avut nevoie: liniste, natura. La anul o sa mergem in ceva mai exotic", a spus fostul Principe Nicolae.

Fostul principe a participat alături de soția sa, la un festival de vin din Cluj. El este un mare iubitor de vinuri românești. Nicolae al României și Alina-Maria Binder au avut ocazia să deguste vinuri rare dar și băuturi produse În România.