Priveşte cu atenţie această imagine. Ce vezi prima dată? Află cât de narcisist eşti

Potrivit Asociatiei Psihiatrilor Americani, narcisistii urmeaza cel putin cinci din aceste criterii:

Un simt exacerbat al importantei de sine, nevoia permanenta de a fi admirati

Fantezii despre un succes neliminate, putere, stralucire, frumusete

Credinta puternica asupra faptului ca este o persoana unica si speciala, grandomanie

Credinta ca nu pot fi intelesi decat de alte persoane sau institutii speciale, asa cum sunt si ei

Lipsa empatiei

Credinta ca au intotdeauna dreptate

Invidia fata de altii

Credinta ca cineva ii invidiaza

Acest test vizual de cateva secunde te va lamuri in ce zona te afli. Priveste cu atentie imaginea de mai sus. Noteaza-ti ce vezi prima data, apoi urmareste descrierile de mai jos.

1. Femeia

Daca prima data ai observat femeia, cea mai narcisista caracteristica a ta este aspectul fizic. Nu ii judeci tot timpul pe ceilalti dupa modul in care arata, ci doar cand nu esti multumit de tine. Ai tendinta sa iti construiesti increderea de sine prin compararea cu alte persoane. Desi, in interiorul tau, stii ca acest lucru se numeste superficialitate, nu poti evita situatia in momentele in care te simti nesigur pe tine.

2. Raul

Daca ai vazut prima data raul, cea mai narcisista caracteristica a ta este statutul social. In timp ce esti constient de faptul ca este mai importanta calitatea relatiilor umane, tot te zbati sa iti schimbi statutul social pentru a le oferi mai mult celor dragi. Desi nu este nimic rau sa-i admiri pe cei aflati mai sus decat tine, viata este frumoasa si fara titluri si bani.

