Procesul verbal care arată o diferenţă de 100 de voturi între Orban şi Cataramă în şedinţa Consiliului Naţional a PNL

Potrivit procesului verbal publicat de Viorel Cataramă, acesta a obţinut 231 de voturi, nu 113 de voturi, iar Ludovic Orban ar fi obţinut 586, nu 686 de voturi, aşa cum s-a anunţat în şedinţa de duminică a Consiliului Naţional.

"A existat o comisie pentru numărarea voturilor care a fost votată în unanimitate de toţi delegaţii care au participat la Consiliul Naţional. Nu a contestat nimeni comisia respectivă şi nici rezultatul votului drept urmare comisia respectivă a anunţat acel rezultat şi acela este rezultatul. Eu am văzut în postarea domnului Cataramă un proces verbal care nu era semnat de preşedintele de comisie. Rezultatul votului este cel comunicat de şedinţa Consiliului Naţional", a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, solicitat să comenteze procesul verbal prezentat de Viorel Cataramă, pe Facebook.

Ionel Dancă a afirmat că rezultatul votului poate fi contestat la Comisia de arbitraj a PNL.

Solicitaţi să prezinte procesul verbal după ce a fost semnat şi de preşedintele de comisie, liberalii nu au pus la dispoziţia presei un astfel de document.

De cealaltă parte, Viorel Cataramă spune că a primit un mail de la Dinu Gîndu, membru al Comisiei de Numărare, care acuză faptul că mai multe buletine de vot în care apărea numele său erau scrise cu acelai pix, "cu (aproximativ) aceeasi amprenta olografă", erau aşezate în aceleaşi tancuri şi cu "aceleaşi deformări a tăiere".

Cataramă spune acum că la baza întregii situaţii stă de fapt excesul de zel al unor membri de partid.

"Am fost sunat ieri de un jurnalist că a intrat în posesia procesului verbal şi a constatat că este o fraudă şi m-a rugat să comentez. Văzând procesul verbal am spus că probabil e greşeală tehnică pentru că în PNL nu se poate întâmpla acest lucru. Mi-am menţinut poziţia şi azi când am distribuit o postare în care am apreciat că nu e vorba de fraudă, ci de o eroare tehnică material. Acel proces verbal a fost redactat în perioada în care s-au numărat voturile ieri după ce am părăsit Consiliul Naţional consider că este un exces de zel al unor persoane obişnuite cu o anumită tehnică din trecut pentru că îmi aduc aminte de modul în care s-a votat la ultimul congres şi probabil s-a considerat şi acum că s-ar fi folosit o astfel de situatie", a declarat Viorel Cataramă, pentru Mediafax.