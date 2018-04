Procurorul general Augustin Lazăr, cercetat disciplinar de Inspecţia Judiciară

Cercetarea disciplinară a lui Augustin Lazăr ar veni după ce acesta a declarat că "nişte inculpaţi de rang înalt vor ca discuţiile să aibă loc în alt mediu în afară de cel judiciar", referindu-se la parlamentari.

"Noi suntem îngrijoraţi şi societatea civilă e îngrijorată. Trebuie transparenţă şi să se funcţioneze în mod legal. (...) În tot cursul anului 2017, Ministerul Public şi în general instituţiile din justiţie au format obiectul unor atacuri concentrice, ele s-au văzut. Am folosit expresia hărţuit pentru că am găsit-o în raportul de la Geneva, unde scrie "Procurorii din DNA sunt hărţuiţi prin campanii media, prin chemarea în faţa unor comisii speciale". Dar acolo cine îi convoacă? Nişte inculpaţi de rang înalt, care vor ca discuţiile să aibă loc în alt mediu în afară de cel judiciar. Procurorii sunt invitaţi să dea seama într-un mediu care nu e judiciar. Am folosit această expresie pentru ca o foloseşte nu numai redactorul acestui raport, ci o vedem noi din ceea ce vedem noi prin atacuri media şi alte acte care sunt evident neprietenoase procurorilor, cum ar fi aceea să scoatem cuvântul "independent" din textul legii privind statutul şi care într-o manieră subtilă, dar dubioasă a dorit evident să îndepărteze statutul procurorului de statutul de magistrat şi să-l ducă în zona Executivului", a declarat, în decembrie 2017, procurorul general al României, Augustin Lazăr.