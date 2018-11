Prof.dr. Nicolae Suciu: Suntem în epoca epidemiei de cezariene!

Romania se afla pe podiumul european la capitolul nasterilor cezariene. In tari precum Olanda, Finlanda, Danemarca, Marea Britanie, procentul mamelor care nasc natural este mult mai mare decat al celor are nasc prin cezariana. De exemplu, in Olanda, 86% dintre femei nasc natural. In Romania, abia se atinge pragul de 60%. In Bucuresti, nasterea naturala este luata in considerare de 40% dintre femei, in timp ce in unele spitale private din Capitala, nasterea naturala scade pana la 20%.