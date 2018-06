Profesorul surprins în relaţii intime cu eleva se scuză de Ziua Copilului: "A fost un moment de slăbiciune"

Profesorul: „A fost un moment de slăbiciune”

„Fata era foarte supărată. Voiam s-o ajut. Nicidecum nu se află în situaţia de a rămâne corigentă. Este o fată numai de nota zece. Am vrut să-i ridic moralul. Le-am spus şi colegilor că nu este nimic între noi. Am făcut acest lucru doar pentru a o încuraja. Din ce ştiu este o fată foarte sensibilă. Au supărat-o colegii. S-a împroşcat în mod îngrozitor cu noroi în mine. S-a scos totul din context. Nu am avut niciun fel de relaţie cu fata, totul a fost o încurajare. S-a interpretat greşit. Voiam s-o fac să zâmbească. Mi-a asumat gestul. Am demisionat. Dacă voi continua să fiu calomniat mă voi adresa instanţei de judecată. Este greşit că am sărutat-o, dar nu este greşit să încurajezi pe cineva care se află într-o situaţie neplăcută. Îmi reproşez că am sărutat-o în faţa colegilor. Rolul nostru, al dascălilor, este de a încuraja elevii, de a-i ajuta. A fost un moment de slăbiciune”, a spus profesorul Bogdan Paşca.

Asociaţia elevilor a reacţionat

“Asociația Elevilor din Maramureș condamnă conduita imorală și ilegală a profesorului de engleză de la Liceul Tehnologic Sighetu Marmației. Astfel de manifestări grobiane sunt departe de idealul sistemului educațional pe care noi îl avem creionat și pe care ni-l dorim pentru țara noastră.

Astfel de comportamente abuzive, în deosebi de ordin sexual, trebuie definitiv îndepărtate din școlile românești. Pe lânga caracterul lor imoral, aceste fapte sunt sancționate de către Codul Penal (art. 219), aspect care agravează incidentul de la liceul sighetean.

De asemenea, declarația apărută în presă a profesorului vinovat este absolut halucinantă. Contrar probelor video, acesta își susține nevinovăția. Considerăm că indiferent de circumstanțe, un profesor este responsabil si obligat atât moral cât și legal să împiedice astfel de situații.





Din păcate acest eveniment nu este unic în școlile din Sighetul Marmației. Numeroși elevi, cărora le păstrăm anonimatul, ne-au relatat că există cazuri în care elevii sunt jigniți, amenințați, sunt pedepsiți cu note sau cu absențe. Ținem să reamintim că din anul 2016 a intrat în vigoare Statutul Elevului, act normativ care trebuie respectat de către toate părțile actului educațional. Există persoane care se cred mai presus decât lege și care încă nu au scăpat de metehnele vechiului regim politic. Astfel de persoane nu au ce căuta la catedră dacă ne dorim ca viitorul țării noastre să fie unul democratic.

Totodată, dorim să evidențiem neinspirata decizie a Ministerului Educației de a interzice telefoanele mobile în școli. În lipsa acestora, acest caz și multe altele ar rămâne nedescoperite și nesancționate, astfel nefiind posibilă însănătoșirea sistemului educațional.

Prin urmare, salutăm decizia dascălului de a demisiona însă așteptăm scuze din partea dânsului pentru situația jignitoare și traumele pe care i le-a provocat elevei de doar 15 ani. De asemenea, având în vedere că nu este un caz izolat, solicităm Inspectoratului Școlar Județean Maramureș să demareze o amplă anchetă asupra tuturor instituțiilor de învățământ din Sighetu Marmației, pentru a asigura buna desfășurare, cu respectarea tuturor principiilor si ale actelor normative, a actului educațional”, se arată în comunicatul de presă semnat de preşedintele asociaţiei, Darius Filip.

Anchetă a poliţiei şi a DGASPC Maramureş

Eleva a dat declaraţii în faţa organelor de poliţie. Ea a fost însoţită de părinţi şi de un psiholog. “Poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi efectuează cercetări sub spectul comiterii infracţiunilor de act sexual cu un minor şi folosirea abuzivă a funcţiei în scopuri sexuale”, a declarat Florina Meteş, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş.

Pe de altă parte, Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş a demarat o anchetă.

„Ca urmare a celor apărute în mass media, când un profesor săruta în clasă o elevă minoră, DGASPC Maramureş s-a autosesizat şi a început o evaluare în acest caz. S-au purtat discuţii cu conducerea şcolii. Urmează să facem o evaluare psiho-socială la domiciliul familiei şi, de asemenea, minora va fi evaluată din punct de vedere psihologic. Va beneficia de asistenţă de specialitate. În funcţie de concluziile evaluării se vor efectua demersurile legale”, a spus Romeo Lazarciuc, consilier principal în cadrul Serviciului abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatriere din cadrul DGASPC Maramureş.