PROGNOZA METEO. Cum va fi vremea săptămâna viitoare

DUMINICĂ

ÎN ŢARĂ

Peste zi vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată în cea mai mare parte a țării, dar cu precădere în vest, nord-vest și centru, la deal și la munte, astfel că temperaturile maxime se vor încadra între 13...15 grade în estul Dobrogei și 24...26 de grade local în Transilvania, Crișana și Maramureș. Dimineata și în a doua parte a nopții, în sudul și în estul teritoriului va fi nebulozitate joasă și izolat ceață, iar în rest cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și în sudul Banatului. Temperaturile minime, mai scăzute decât în nopțile precedente în majoritatea zonelor, vor fi cuprinse între -4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 12...13 grade în zona deluroasă din Banat și Crișana.

BUCUREŞTI

Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul zilei și în a doua parte a nopții când vor fi și condiții de ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maxima va fi de 16...17 grade, iar minima 5...6 grade.

LUNI

ÎN ŢARĂ

În regiunile sud-estice și în sudul extrem, unde nebulozitatea joasă va persista în mare parte din interval, izolat va fi ceață și posibil burniță, valorile de temperatură vor fi în general apropiate de cele obișnuite pentru începutul lunii noiembrie. În restul zonelor, vremea va fi mai caldă decât normal, iar cerul variabil cu înnorări trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte, în special pe creste, dar și în zona litoralului. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 grade pe litoral si 24 de grade, cu cele mai ridicate valori în nord-vest și în centru; minimele termice vor fi cuprinse între 1 și 12 grade.

BUCUREŞTI

Înnorările vor persista în mare parte a intervalului, vor fi condiții de ceață și burniță, iar vântul va sufla moderat, astfel că temperatura aerului va marca o scădere față de ziua precedentă, devenind apropiată de cea normală la început de noiembrie. Maxima va fi de 14...15 grade, iar minima de 8...9 grade.

MARŢI

ÎN ŢARĂ

În vestul, nord-vestul și în centrul țării, vremea va fi predominant frumoasă, cu cer variabil și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În restul teritoriului, va fi o vreme în general închisă, pe arii restrânse vor fi posibile ploi slabe sau burniță, condiții în care valorile termice vor fi apropiate de normal. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona Munților Banatului și pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 grade in in nordul litoraului, in zona deltei și 23 de grade in nord-vest, iar cele minime în general între 2 și 9 grade. Dimineața și noaptea, în zonele joase izolat va fi ceață.

BUCUREŞTI

Vremea va fi în general închisă și se mențin condițiile de ceață și burniță. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, apropiată de norma perioadei, va fi de 14...15 grade, iar cea minimă de 6...8 grade.

MIERCURI

ÎN ŢARĂ

În regiunile sudice și estice, vremea va fi în continuare în general închisă, dar probabilitatea pentru ploaie slabă sau burniță va fi redusă. În restul teritoriului, va predomina o vreme frumoasă, cu cer variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Banat, în special la munte. Temperatura aerului, în scădere ușoară, va avea valori maxime cuprinse între 11 și 20 de grade și minime în general între -1 și 9 grade. Dimineața și noaptea, în zonele joase izolat va fi ceață.

BUCUREŞTI

Vremea se va menține în general închisă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura aerului va fi în scădere ușoară, cu maxima de 12...13 grade și minima de 5...6 grade.

DE JOI PÂNĂ SÂMBĂTĂ

În regiunile vestice și nord-vestice vremea se va menține ușor mai caldă decât normal în prima decadă a lunii noiembrie, în timp ce în restul țării valorile de temperatură se vor situa în jurul mediilor multianuale ale perioadei. În regiunile sudice vor fi posibile pe spații mici ploi slabe sau burniță.