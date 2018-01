PROGNOZA METEO. Ger de crapă pietrele, temperaturi resimţite de MINUS 30 de grade Celsius

Indicele de racire reprezinta o masura a temperaturii resimtite si depinde de temperatura aerului si de viteza vantului. Formula matematica a acestui indice a fost conceputa pornind de la analiza modului in care, in situatii de temperaturi scazute si vant intens, stratul termic protector existent in jurul corpului uman este distrus. Astfel, temperatura corpului devine mai apropiata de cea a aerului inconjurator, iar senzatia de frig va fi mai puternica. In situatiile in care temperatura aerului are valori extrem de scazute (sub -20 de grade), sau cand indicele de racire coboara sub pragul valoric de -32, se aplica Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2000, privind masurile ce pot fi aplicate.

PROGNOZA METEO LUNI. Vremea va fi geroasă dimineața și noaptea, local, în nordul, nord-estul și centrul țării, precum și în Subcarpații Getici. În regiunile sudice și sud-estice vor fi înnorări și local va ninge slab. În restul teritoriului cerul va fi variabil și doar izolat va fulgui. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între -7 și 2 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -19 grade în estul Transilvaniei și -2 grade în sudul Banatului și pe litoral.