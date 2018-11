PROGNOZA METEO PE ZILE. Temperaturile scad, soarele apare tot mai rar

Luni, cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă de tip stratiform și pe arii restrânse ceață, în prima parte a zilei îndeosebi în regiunile sud-estice, iar noaptea în cele extracarpatice unde trecător, pe spații mici vor fi asociate cu burniță. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, pe litoral și la munte, în special pe creste.

Valorile termice diurne vor fi în continuare mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată în interiorul arcului carpatic, iar în restul zonelor apropiate de mediile multianuale, dar mai scăzute decât cele din ziua anterioară. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 14 grade in nordul litoralului și 25 de grade in Maramures si in Transilvania, iar cele minime între 4 și 13 grade, ușor mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei.

În Bucureşti, luni, cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă de tip stratiform și posibil ceață, în prima parte a zilei și din nou pe parcursul nopții când trecător vor fi condiții de burniță. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, deși în scădere față de ziua anterioară se va situa în jurul celei normale datei, urmând a fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 9...10 grade.

Marţi, în regiunile intracarpatice precum și în zonele de deal și de munte, vremea va fi mai cladă decât în mod obișnuit, iar ca aspect predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin. În restul teritoriului, pe fondul prezenței în cea mai mare parte a timpului a norilor joși asociați trecător cu ploi slabe sau burniță, însă pe arii în general restrânse, valorile diurne deși vor continua să scadă se vor situa în jurul celor normale datei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona Munților Banatului și pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 grade izolat in Moldova și 22 de grade in Maramures si in sud-vestul Transilvanieie, iar cele minime în general între 4 și 10 grade. Dimineața și noaptea, în zonele joase de relief izolat va fi ceață.

Marţi, în Bucureşti, în cea mai mare parte a intervalului vor fi nori joși asociați trecător cu burniță, condiții în care valorile de temperatură, în special cele diurne se vor situa în jurul celor climatologic specifice datei. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 7...8 grade.

Miercuri, în sudul și în estul țării, nebulozitatea joasă de tip stratiform va fi în general peristentă și trecător posibil asociată cu burniță pe spații mici, condiții în care valorile de temperatură se vor situa în jurul celor specifice datei. În restul teritoriului, vremea se va menține mult mai caldă decât în mod normal, iar cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, în special, în zona montană aferentă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, cu cele mai mari valori in vest si inord-vest, iar cele minime în general între -2 și 9 grade. Dimineața și noaptea, în zonele joase de relief izolat va fi ceață.

În Bucureşti, miercuri, nori joși vor fi prezenți în cea mai mare parte a intervalului, trecător vor fi condiții de burniță, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 12...13 grade, iar cea minimă de 6...7 grade.