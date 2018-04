PROGNOZA METEO pentru URMĂTOARELE ZILE. 28 de grade în weekend, VREME FRUMOASĂ şi săptămâna viitoare

PROGNOZA METEO LA NOAPTE Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în regiunile extracarpatice, precum și la munte. Vor fi ploi de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice mai ales la începutul intervalului, local în Moldova, Dobrogea, Muntenia, în zona montană și izolat posibil în estul Olteniei și al Transilvaniei. În zona Carpaților Orientali și Meridionali, la peste 1800 m altitudine, trecător vor fi și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat,ncu intensificări temporare în estul, sud-estul țării, unde rafalele se vor atinge local 50...60 km/h și la munte, unde pe creste vor fi viteze de până la 80...90 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între 3 și 13 grade.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 12 grade.

PROGNOZA METEO VINERI Valorile termice, mai scăzute decât în intervalul anterior, vor fi apropiate de cele climatologic specifice acestei perioade. Astfel, maximele se vor încadra între 14 grade in Moldova și 24 de grade în vestul Olteniei, iar cele minime între -1 și 11 grade, cu cele mai mici valori in estul Transilvaniei, unde vor fi și condiții pentru producerea brumei.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare pe parcursul zilei și la începutul nopții, în estul, sudul, centrul țării și la munte. Pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, la munte, iar la altitudini de peste 1800 m, se mențin condițiile pentru precipitații slabe și sub formă de lapoviță și ninsoare. Peste zi vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare îndeosebi în est și in sud-est, unde rafalele depăși local 55...60 km/h, precum și la munte, unde pe creste vitezele vor atinge 75...85 km/h. Noaptea vântul va slăbi semnificativ în intensitate, iar în zonele joase de relief izolat va fi ceață.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI Valorile termice, mai scăzute decât în intervalul anterior, vor fi apropiate de cele normale la această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în prima parte a zilei, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla în general moderat pe parcursul zilei, apoi va slăbi treptat în intensitate. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade, iar cea minimă va fi de 8...9 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească, spre 6...7 grade.

PROGNOZA METEO SAMBATA Vremea va deveni frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil și doar izolat, la munte, vor fi ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 grade pe litoral si 24 de grade, izolat in Moldova si in Transilvania, iar cele minime între 2 și 13 grade. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI Vremea va deveni frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade, iar cea minimă va fi de 8...10 grade.

PROGNOZA METEO DUMINICA Vremea va fi în general frumoasă și va deveni mult mai caldă decât în mod obișnuit în ultima decadă a lunii aprilie. În nordul, centrul, estul țării, precum și la munte, cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza și seara, dar numai izolat vor fi ploi de scurtă durată. În restul teritoriului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, trecător cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade pe litoral si 28 de grade in vestul Olteniei, iar minimele între 4 și 14 grade. Dimineața și noaptea, izolat vor fi condiții de ceață, îndeosebi în depresiunile intramontane.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI Vremea va fi frumoasă și va deveni deosebit de caldă pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi in jur de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 10...12 grade.

PROGNOZA METEO LUNI Vremea se va menține deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate îndeosebi spre seară și noaptea, când în vestul, centrul și nordul țării și izolat în rest vor fi averse, însoțite de descărcări electrice. Vor fi condiții de grindină, iar mai ales la munte, cantitățile de apă pot fi însemnate. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Maxime vor fi cuprinse, în general, între 20 și 29 de grade, iar minimele între 6 și 14 grade. În zonele joase, dimineața și noaptea, izolat vor mai fi condiții de ceață.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI Vremea se va menține deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări spre seară și la începutul nopții, dar sansele de averse vor fi destul de mici. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27...28 de grade, iar cea minimă de 11...13 grade.

PROGNOZA METEO DE MARTI PANA JOI In vest, in centru și in nord probabilitatea de ploaie se va menține ridicată, iar temperaturile vor fi în scădere apropiindu-se de mediile multianuale. În celelalte regiuni, vremea va fi în continuare caldă, iar ploile se vor semnala pe arii mai restrânse.