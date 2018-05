PROGNOZA METEO pentru URMĂTOARELE ZILE. Vreme instabilă, ploi şi temperaturi scăzute

PROGNOZA METEO LA NOAPTE În prima parte a nopții, în sud-vest vor mai fi înnorări temporar accentuate si averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului local în Oltenia și în sudul Banatului, posibil și în nord-vestul Munteniei. Ploile vor avea și caracter torențial si se pot aduna peste 15 l/mp și vor mai fi condiții ca izolat să fie căderi de grindină. Spre dimineață, se va înnora în estul Moldovei unde va începe să plouă, iar vântul va deveni moderat.

În celelalte zone, cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor încadra între 1...3 grade în estul Transilvaniei și 15...16 grade în dealurile din Banat și Crișana și în sud-vestul Olteniei. Vor fi condiții ca pe spații mici, în special în depresiuni și pe văile râurilor, să se formeze ceață.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 9...11 grade.

PROGNOZA METEO DUMINICA În Moldova, estul Transilvaniei, nordul Munteniei și al Dobrogei, vremea va fi răcoroasă, cerul se va înnora și va ploua pe arii relativ extinse, iar vântul va sufla moderat. În restul teritoriului, valorile termice, comparabile cu cele din ziua precedentă, se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă din an, iar în regiunile vestice va fi mai cald; cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza atmosferică se va manifesta prin înnorări temporar accentuate și averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului local în Maramureș, vestul Transilvaniei, Oltenia și Banat, iar seara și noaptea și în Muntenia și în Dobrogea.

În intervale scurte de timp sau prin cumulare, se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși local 15...20 l/mp și pe arii restrânse 25...30 l/mp. Izolat va cădea grindină și vor fi posibile vijelii. În cursul nopții, în Carpații Orientali, la peste 2000 m altitudine, trecător va fi lapoviță. Temperaturile maxime se vor încadra între 14...15 grade în Moldova și 27 de grade în zona de câmpie din Banat și Crișana; minimele termice vor fi cuprinse în general între 4 și 14 grade.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI Regimul termic va fi caracterizat de valori în jurul celor normale la această dată. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi vor fi înnorări, temporar chiar accentuate, iar seara și la începutul nopții vor fi averse în general slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23...24 de grade, iar cea minimă de 10...11 grade.

PROGNOZA METEO LUNI Regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de cele normale în a doua decadă a lunii mai, dar vor fi înnorări temporare și va ploua în cea mai mare parte a țării. În sud-vest, centru și nord-est, precum și în zonele montane, ploile vor fi frecvente și local însemnate cantitativ, în timp ce în restul teritoriului acestea se vor semnala local.

Pe arii restrânse vor fi și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în regiunile sud-estice, cu precădere pe litoral, dar de scurtă durată posibil și în celelalte zone, asociat averselor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 17 grade in estul Transilvaniei si in nordul Moldovei și 24 de grade in sudul Munteniei, iar cele minime între 6 și 14 grade.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI Regimul termic va fi apropiat de cel normal cu o maximă în jurul a 23 de grade și o minimă de 11...13 grade. Cerul va fi temporar noros, favorabil trecător ploii slabe. Vântul va sufla slab până la moderat.

PROGNOZA METEO MARTI Instabilitatea atmosferică va deveni deosebit de accentuată în jumătatea de vest a teritoriului, precum și în zonele de munte, unde, mai ales în a doua parte a zilei și noaptea, vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, trecător cu aspect de vijelie și izolat căderi de grindină.

În restul țării, cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate în special după-amiaza și la începutul nopții, când local se vor semnala ploi de scurtă durată și descărcări electrice, iar vântul va sufla în general moderat, pe arii restrânse cu unele intensificări. Excepție va face Dobrogea, unde ploile se vor semnala doar izolat spre sfârșitul intervalului. Temperaturile maxime se vor încadra între 18...19 grade pe litoral și 29 de grade în sudul Munteniei, iar cele minime se vor situa între 8 și 16 grade.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales după-amiaza și seara, când probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi ridicată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade, iar cea minimă de 12...14 grade.

PROGNOZA METEO MIERCURI Vremea va fi în general instabilă în vestul, centrul, nordul și nord-estul țării, unde, mai ales în cursul zilei, înnorările vor fi temporar accentuate și vor fi averse, însoțite și de descărcări electrice. În celelalte regiuni, manifestările asociate instabilității atmosferice vor fi pe arii mai restrânse. Izolat va cădea grindină, iar cu precădere în zonele de munte cantitățile de apă vor fi însemnate. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, dar de scurtă durată și în restul teritoriului, mai ales în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 28 de grade, iar cele minime, în general, între 5 și 15 grade.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI Cerul va fi temporar noros, iar probabilitatea pentru averse și descărcări electrice se va menține ridicată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cea minimă va fi de 11...13 grade.

PROGNOZA METEO DE JOI PANA SAMBATA Vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice, în creștere ușoară, se vor situa în general peste mediile multianuale. Vor fi averse și descărcări electrice, la începutul intervalului în cea mai mare parte a țării, apoi cu o probabilitate mai ridicată în zonele de munte și în regiunile nordice.