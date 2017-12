PROGNOZA METEO pentru URMĂTOARELE ZILE. Vremea se încălzeşte, temperaturi primăvăratice de REVELION

PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi variabil cu înnorări, dar numai izolat precipitații slabe, predominant ploi în nord-vestul teritoriului. Vântul va avea intensificări la munte, unde rafalele vor depăși 70...80 km/h și pe creste 90...100 km/h, iar spre sfârșitul nopții și în regiunile vestice, cu viteze de până la 55...70 km/h.Temperaturile minime se vor situa între -5 grade în estul Transilvaniei, până la 9...10 grade în sudul Banatului. În zonele joase, cu precădere din sudul și din estul țării, local se va semnala ceață.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI. Cerul va fi variabil, însă spre dimineață vor fi condiții de nebulozitate joasă sau de ceață. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 0...2 grade.

PROGNOZA METEO MIERCURI. Vremea va fi, în continuare, cu mult mai caldă decât în mod obișnuit la sfârșit de decembrie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 7 și 14 grade, iar cele minime, între 0 și 10 grade. Cerul va fi temporar noros și va ploua, în timpul zilei în jumătatea vestică a țării, iar noaptea și în restul teritoriului.

La munte, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar izolat se vor cumula cantități de apă de 10...15 l/mp. Vor fi condiții de polei. Îndeosebi în timpul zilei, vântul va avea intensificări în regiunile vestice, cu rafale de 55...75 km/h, iar în zona montană cu peste 80 km/h, chiar 90...100 km/h pe crestele cele mai înalte ale Carpaților Meridionali; local și temporar vor fi intensificări ale vântului și în regiunile estice, sud-estice și centrale, dar cu viteze ce se vor situa în general între 50 și 55 km/h. În special la începutul intervalului, în zonele joase vor fi condiții de ceață.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI. Vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit la sfârșitul lunii decembrie. Cerul se va înnora treptat și în cursul nopții temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar cea minimă va fi de 5...7 grade.

PROGNOZA METEO JOI. Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit la această dată, deși temperatura aerului va scădea, cu precădere în vestul țării. Maximele se vor încadra între 3 și 13 grade, iar minimele între -5 și 6 grade. Cerul va avea înnorări și va ploua în regiunile estice și de sud-est, unde, în cursul nopții izolat, vor fi condiții și de lapoviță. În interiorul arcului carpatic, local vor fi precipitații mixte. La munte, treptat, vor predomina ninsorile. Vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări, în special, în zona montană.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI. Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit la această dată, deși temperatura aerului va fi în ușoară scădere față de ziua precedentă. Astfel, maxima va fi de 10...11 grade, iar minima de 2....3 grade. Cerul va fi mai mult noros și va ploua slab, iar spre dimineață vor fi condiții de lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat.

PROGNOZA METEO VINERI. Deși valorile diurne vor continua să scadă, semnificativ chiar față de ziua anterioară în sud și est, acestea se vor situa în jurul mediilor climatologic specifice acestei date din an în toată țara. Cerul va fi variabil, cu înnorări și temporar precipitații slabe, ziua sub formă de ploaie și trecător lapoviță pe arii restrânse în special în regiunile centrale și sud-estice, iar noaptea mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare cu precădere local în cele nordice și nord-vestice, precum și la munte și doar pe arii restrânse în rest.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în a doua parte a nopții în zona montană, viteze mai mari însă urmând a se înregistra pe creste. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 și 8 grade, iar cele minime între -8 și 2 grade.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI. Cerul va fi variabil, cu înnorări în cursul zilei și mai ales dimineața trecător se vor semnala precipitații slabe, sub formă de ploaie și posibil lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 4...5 grade, iar cea minimă de -2...-1 grad.

PROGNOZA METEO SÂMBĂTĂ. Valorile termice vor crește, urmând a se situa peste mediile multianuale ale perioadei îndeosebi în vest și în sud-vest. Vor fi înnorări în general persistente în nord-vest și la munte unde mai ales pe parcursul zilei, pe arii restrânse, temporar se vor semnala precipitații slabe la început sub formă de lapoviță și ninsoare apoi mai ales sub formă de ploaie.

În restul teritoriului, cerul va fi variabil și doar cu totul izolat în primele ore ale dimineții, în special în extremitatea estică vor fi posibile fulguieli Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare la munte, viteze mai mari urmând a se înregistra pe creste. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 5 și 10 grade, iar cele minime între -2 și 4 grade.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI. Vremea se va încălzi, astfel că valorile de temperatură vor ajunge să se situeze peste mediile multianuale climatologic specifice sfârșitului de decembrie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 8...9 grade, iar cea minimă de 1...2 grade.

PROGNOZA METEO DUMINICĂ, LUNI, MARTI. Procesul de încălzire a vremii va continua în special în prima jumătate a intervalului, astfel încât valorile de temperatură vor fi cu mult mai ridicate decât cele specifice începutului lunii ianuarie. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă, exceptând vestul și nord-vestul teritoriului, unde pe arii restrînse va ploua.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI. Vremea va fi caldă, chiar deosebit de caldă la începutul intervalului.