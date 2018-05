PROGNOZA METEO pentru weekend: Zilele călduroase vor fi răcorite de ploi şi furtuni

PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate și doar izolat averse și descărcări electrice în vestul Olteniei, în Banat și în sudul Crișanei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului și la munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 grade în estul Transilvaniei și 19 grade în Dealurile de Vest. În sud și în sud-est, îndeosebi spre dimineață, pe arii restrânse se va semnala ceață.

VREMEA IN BUCUREŞTI. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 12...14 grade.

PROGNOZA METEO VINERI. Vremea va fi în general frumoasă și deosebit de caldă. Cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, îndeosebi după-amiaza și seara, local la munte și izolat în rest, cu o probabilitate mai ridicată în regiunile vestice și nordice. Vor fi condiții de grindină și de cantități mai însemnate de apă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și în sud-vestul țării, dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 20..22 de grade pe litoral si 32 de grade izolat in Transilvania, in Moldova si in Lunca Dunarii, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade în Dealurile de Vest. În sud-estul țării vor mai fi condiții de ceață.

VREMEA IN BUCUREŞTI. Vremea va fi frumoasă și deosebit de caldă. Cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 13...15 grade.

PROGNOZA METEO SAMBATA. Vremea se va menține deosebit de caldă, dar îndeosebi în zonele de deal și de munte va deveni în general instabilă. În aceste zone, cu precădere în a doua parte a zilei și la începutul nopții, înnorările vor fi temporar accentuate și se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul teritoriului astfel de manifestări vor fi pe arii mai restrânse, îndeosebi după-amiaza și seara. Ploile vor avea și caracter torențial și izolat va cădea grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade in sudul litoralului si 32 de grade in Moldova si in Muntenia, iar cele minime, în general, între 9 și 19 grade.

VREMEA IN BUCUREŞTI. Vremea se va menține deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă va fi de 14...16 grade.

PROGNOZA METEO DUMINICA. Vremea va fi în general instabilă, iar în cea mai mare parte a țării valorile termice vor fi ușor mai scăzute decât în ziua precedentă. Temporar vor fi înnorări accentuate, averse și cu caracter torențial, descărcări electrice și condiții de grindină, în cea mai mare parte a teritoriului. Excepție vor face regiunile sud-estice, unde astfel de fenomene se vor semnala pe arii restrânse, mai ales după-amiaza. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în regiunile estice și în zona montană, dar și în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 de grade in estul Transilvaniei și 31 de grade in sudul extrem al Munteniei, iar cele minime, în general, între 7 și 17 grade.

VREMEA IN BUCUREŞTI. Vremea va deveni instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și noaptea, când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă, ușor mai scăzută decât în ziua precedentă, se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 15...17 grade.

PROGNOZA METEO LUNI. Vremea va continua să se răcească ușor. Vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, local, mai ales în zonele de deal și de munte. Izolat cantitățile de apă vor fi însemnate și vor mai fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în regiunile nord-vestice, nordice, estice, sud-estice și în zona montană. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, iar cele minime între 5 și 16 grade.

VREMEA IN BUCUREŞTI. Vremea va continua să se răcească. Cerul va fi temporar noros și vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cea minimă va fi de 12...14 grade.

PROGNOZA METEO DE MARTI PANA JOI. Valorile termice se vor menține ușor peste mediile multianuale. Vor fi intervale în care instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată, cu precădere în jumătatea de sud-vest.