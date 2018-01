PROGNOZA METEO: Ploi, lapoviţă, ninsori şi aer polar. Anunţul meteorologilor

Vremea mai caldă de la începutul intervalului va intra într-un proces de răcire, aceasta devenind normală sub aspect termic, la nivelul întregii țări. Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între -4...7°C în primele zile, abaterile termice pozitive fiind 1...6°C și -9...2°C spre sfârșitul perioadei, limite apropiate de normele climatologice, în toate zonele de cultură. Temperatura maximă a aerului se va încadra între -5…9°C, pe întreg teritoriul agricol. Temperatura minimă a aerului va oscila între -14...5°C în cea mai mare parte a ţării, producându-se îngheț la sol. Se întrevăd precipitații predominant sub formă de ploaie, dar și mixte (ploaie, lapoviţă şi ninsoare), acestea fiind însoţite de intensificări de scurtă durată ale vântului, în majoritatea regiunilor.

Caracteristici agrometeorologice

Gradul de aprovizionare cu apă pe profilul de sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă, se va situa în limite satisfăcătoare până la apropiate de optim și optime, pe aproape întreg teritoriul agricol al țării. Deficite de umiditate în sol se vor înregistra izolat în centrul, estul, nordul și nord-estul Moldovei, precum și în centrul Dobrogei.

Starea de vegetaţie a culturilor agricole

Pe fondul scăderii regimului termic din aer şi sol din ultimele zile ale intervalului, culturile de toamnă vor intra în starea de repaus biologic, pe aproape întreg teritoriul agricol. Totodată, uniformitatea şi vigurozitatea plantelor va fi bună şi medie, respectiv medie şi slabă în culturile înfiinţate tardiv. Sub aspect fenologic, orzul și grâul de toamnă se vor afla la răsărire, apariţia frunzei a treia şi înfrăţire (20-100%), în cea mai mare parte a țării. La cultura de rapiță se va semnala înfrunzirea (7-12 frunze), la nivelul întregului teritoriu agricol. În toate plantaţiile, la pomii fructiferi și vița-de-vie se va înregistra starea de repaus vegetativ. În zilele cu precipitaţii, lucrările agricole de sezon vor fi întrerupte temporar.

Efectuarea arăturilor de iarnă pe suprafeţele fără strat de zăpadă şi cu îngheţ superficial la sol;

 Verificarea sistematică a viabilităţii plantelor la culturile de toamnă, precum şi a mugurilor de rod la speciile pomi-viticole;

 Aplicarea îngrăşămintelor cu azot la culturile cerealiere de toamnă şi organice în plantaţiile pomi-viticole;

 Lucrări de întreţinere (încorporarea gunoiului de grajd, arături, etc.) în livezi și podgorii.

PROGNOZA METEO 2018: "Evenimentul de la Timisoara din 17 septembrie, nu a fost un caz singular. Au mai fost in istoria masuratorilor meteorologice astfel de fenomene. Din pacate convectia rapida a ceea ce inseamna producerea unor astfel de fenomene, cu siguranta va mai fi posibila in Romania, in contextul in care de la an la an am inregistrat asa cum am spus cresterea frecventei acestor fenomene.

O sa va dau si o statistica. Anul trecut ANM a emis un numar de 3.693 de avertizari meteorologice de tip nowcasting care se refera tocmai la aceste tipuri de fenomene, fie ca vorbim de furtuni, de precipitatii, ploi torentiale sau grindina. In 2017 am emis un numar de 4.211, in 2011 emiteam undeva la 2.600 in medie pe an. Iata ca de la an la an numarul mesajelor meteorologice confirma ceea ce inseamna fenomenele meteorologice in prezent.

In viitor ne putem astepta, in conditiile in care si in anul 2018, marile centre europene anticipeaza si nu exclud posibilitatea sa fie un an al extremelor meteorologice, asa cum la finele lui 2016 anticipau pentru 2017, avand in vedere variabilitatea naturala si fenomenul incalzirii globale.

Trebuie sa fim pregatiti, sa constientizam ceea ce inseamna aceste fenomene. Nu in ultimul rand, sa luam in considerare, mesajele ce vor fi transmise prin aplicatia RoAlert care urmeaza sa fie implementata. E important sa le luam in considerare, indiferent de locul in care ne aflam", a transmis Elena Mateescu la DC News Live.

După temperaturile anormale din următoarele zile, vremea întoarce foaia, iar începând de joi, se vor resimţi primele influenţe ale aerului rece. Ploile din partea de sud a Moldovei şi de nord-est a Munteniei se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare.

Vineri, valorile termice diurne vor fi în jurul pragului de îngheţ în partea de nord-est a teritoriului. În celelalte zone temperaturile se vor apropia semnificativ de valorile termice normale pentru această perioadă, urmând ca în regiunile vestice să vorbim încă despre un regim termic agreabil, cu valori în jurul a 7-8 grade.

"În cursul nopţii de joi spre vineri ploile prezente în partea de est, sud-est a teritoriului se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare. Pe parcursul zilei de vineri şi mai ales sâmbătă şi duminică ninsorile slabe cantitativ să fie prezente în regiunile sudice, mai supărător va fi vântul care se va asocia cu valorile coborâte, astfel încât senzaţia de rece va fi amplificată", a spus Gabriela Băncilă la România TV.

